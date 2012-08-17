〔香港个股〕泰山石化于百慕达的清盘聆讯将延至9月初进行

路透香港8月17日电---泰山石化(1192.HK)的债权人--美国私募基金华平投资[WP.UL]提呈将泰山石化清盘之聆讯,将延至9月初进行.

这家石油物流与海事服务营运商目前正陷入债务危机.华平旗下公司Saturn石化控股公司周五在一份声明中称,百慕达法院原本于8月16日就泰山石化清盘进行聆讯,但由于泰山石化一方于8月15日才向法院递交其誓章,因此法院决定将聆讯押后至9月5日.

Saturn于今年7月5日入禀百慕达法院要求将泰山石化清盘,因后者无力偿还其债务.百慕达为泰山石化的注册地.

Saturn的声明并称,泰山石化此前提出的债务重组方案充满瑕疵,似乎不切实际,而且非常初步,具多项先决条件以及缺乏几个关键细节,包括华平旗下Saturn Storage与南方石化集团(SouthernPec Corporation)的合资公司,向泰山石化主要资产--仓储公司的清盘人提交的重组建议可以为泰山石化带来多少得益.

此外,泰山石化的债务重组方案只能将其债务延期,公司管理层却未能针对业务的根本问题,以及如何能将该项业务经过五年合计亏损35.3亿港元后扭亏为盈.

华平为泰山石化的第三大股东,并持有泰山石化仓储公司逾半权益.

此前泰山石化在联交所一份声明中称,中国广东振戎能源同意以认购新股方式入股泰山石化,以及以不多于1.45亿美元之代价收购仓储公司全部权益,以协助泰山石化走出债务危机.但认购事项须待泰山石化债务重组建议取得百慕达法院批准后,方可完成.[ID:nSH0112355](完)

浏览泰山石化其他新闻,请点选[1192.HK-CMN]