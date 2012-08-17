〔香港房地产〕二手楼价再突破历史高位,中低价楼跑赢大市--中原地产

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透香港8月17日电---香港的二手住宅楼价再创历史新高.中原地产最新公布的大型屋苑领先指数(CCL Mass)按周升1.47%,高于整体大市,反映政府宣布放宽准入居屋第二市场的资格后,带动中低价住宅楼价跑赢大市.
反映整体二手楼价的中原城市领先指数(CCL)按周升1.01%,至106.85点;CCL Mass升至104.85点,双双创出历史新高.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,CCL Mass的升幅,比CCL的升幅明显高出46个点子,反映白表准入居屋第二市场,使中低价楼成为市场焦点,中低价楼楼价跑赢大市.
政府此前宣布,将于明年起推出5,000个名额,让合资格"白表"申请人,免补地价购买二手居屋,刺激买家提早入市,令近日居屋市场沸沸扬扬,个别居屋屋苑亦创出"天价".
所谓"白表"申请人,是居住在私人楼宇的家庭,或房委会及房协辖下公屋租户而欲与家人分户的家庭.居屋"白表"申请人设有入息及资产限额.
最新的指数是根据于8月6日至12日期间所签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有约八成的交易是在7月23至29日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
------------------
8/12 106.85
8/5 105.78
7/29 106.54
7/22 104.93
7/15 104.25
7/8 105.01
7/1 105.46
6/24 104.60
6/17 104.14
6/10 103.82
6/3 104.01
5/27 104.00 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
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