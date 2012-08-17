〔中港金融〕易方达恒生H股ETF发行,募集总量近20亿元人民币

路透香港8月17日电---中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周五称,其主代销并托管的易方达恒生H股ETF联接基金发行量达到19.86亿元人民币.

该行提供的新闻稿称,易方达恒生H股ETF联接基金的获批发行,开通了内地资金直接投资香港市场的渠道,推动香港资本市场的发展,是中国资本市场国际化的重要一步.

易方达恒生H股ETF联接基金是国内首批跨境ETF联接基金.投资标的包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具等.

该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.(完)