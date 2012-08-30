〔香港房地产〕政府称沙田九肚山住宅用地以30.38亿港元批出,符市场预期

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月30日电---香港政府周四宣布,沙田九肚山第56A区的住宅用地,以30.38亿港元批出,在市场预期范围之内.
地政总署表示,九肚山土地由Mega Island (HK) Limited以30.38亿港元投得.另一幅位于离岛坪洲坪利路的土地,则以8,080万港元批予佳力电子有限公司.
九肚山土地位于新界沙田九肚丽坪路,地盘面积约21.2万平方尺,可建总楼面面积约31.8万平方尺.市场对该土地的估值颇分歧,预测介乎25-35亿港元.该幅土地并吸引了10个财团入标竞投.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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