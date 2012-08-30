〔香港房地产〕政府称沙田九肚山住宅用地以30.38亿港元批出,符市场预期

路透香港8月30日电---香港政府周四宣布,沙田九肚山第56A区的住宅用地,以30.38亿港元批出,在市场预期范围之内.

地政总署表示,九肚山土地由Mega Island (HK) Limited以30.38亿港元投得.另一幅位于离岛坪洲坪利路的土地,则以8,080万港元批予佳力电子有限公司.

九肚山土地位于新界沙田九肚丽坪路,地盘面积约21.2万平方尺,可建总楼面面积约31.8万平方尺.市场对该土地的估值颇分歧,预测介乎25-35亿港元.该幅土地并吸引了10个财团入标竞投.(完)

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