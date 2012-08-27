〔中港股业绩〕神华能源上半年净利按年增长17.2%,胜市场预期

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透香港8月27日电---按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)公布,今年上半年净利按年增长17.2%,优于市场预期,主要得益于煤炭销量增长.
不过,下半年受欧债危机深化等负面因素影响,国际煤炭市场需求将缓慢增长;而主要煤炭进口国包括中国、印度的进口量较上半年会有所下降.
该公司的公告显示,2012年1-6月净利为267.41亿元人民币,去年同期为228.2亿元;高于汤森路透综合5名分析师预测的239.9亿元.
神华表示,煤炭市场逐步转弱的情况下,公司商品煤销售量完成年度目标的50%以上,持续巩固了在沿海动力煤市场的市场份额,实现了煤炭平均销售价格的上升.
上半年的商品煤产量为1.558亿吨,同比增长11%;完成煤炭销售量2.221亿吨,按年升16.2%.
对于下半年的展望,神华表示,受欧债危机深化等负面因素影响,全球经济继续下滑的可能性较大,国际煤炭市场需求将缓慢增长.在供应方面,下半年美国将继续加大煤炭出口,预计今年美国出口煤炭将超过去年1亿吨的出口量.另外,由于国际煤价处于低位,部份成本较高的小型煤矿和煤炭贸易商将会退出市场,预计下半年亚太地区煤炭供应充足,主要煤炭进口国包括中国、印度的进口量较上半年会有所下降.
神华为一体化煤炭供应商,其业务还包括电力和港口及铁路运输.
该公司此前获控股股东神华集团授出一项优先选择权,可受让国网能源开发公司的整体股权或业务.[ID:nSB1606262]
今年5月,神华开始启动收购母公司神华集团旗下煤制油化工及煤炭资产的前期工作.[ID:nSH0105639]
业绩公布前,神华H股上周五收跌3.12%,报29.5港元;其A股亦跌1.66%,报21.93元人民币.(完)
浏览中国神华其他新闻,请点选[1088.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)