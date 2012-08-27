〔中港股业绩〕神华能源上半年净利按年增长17.2%,胜市场预期

路透香港8月27日电---按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)公布,今年上半年净利按年增长17.2%,优于市场预期,主要得益于煤炭销量增长.

不过,下半年受欧债危机深化等负面因素影响,国际煤炭市场需求将缓慢增长;而主要煤炭进口国包括中国、印度的进口量较上半年会有所下降.

该公司的公告显示,2012年1-6月净利为267.41亿元人民币,去年同期为228.2亿元;高于汤森路透综合5名分析师预测的239.9亿元.

神华表示,煤炭市场逐步转弱的情况下,公司商品煤销售量完成年度目标的50%以上,持续巩固了在沿海动力煤市场的市场份额,实现了煤炭平均销售价格的上升.

上半年的商品煤产量为1.558亿吨,同比增长11%;完成煤炭销售量2.221亿吨,按年升16.2%.

对于下半年的展望,神华表示,受欧债危机深化等负面因素影响,全球经济继续下滑的可能性较大,国际煤炭市场需求将缓慢增长.在供应方面,下半年美国将继续加大煤炭出口,预计今年美国出口煤炭将超过去年1亿吨的出口量.另外,由于国际煤价处于低位,部份成本较高的小型煤矿和煤炭贸易商将会退出市场,预计下半年亚太地区煤炭供应充足,主要煤炭进口国包括中国、印度的进口量较上半年会有所下降.

神华为一体化煤炭供应商,其业务还包括电力和港口及铁路运输.

该公司此前获控股股东神华集团授出一项优先选择权,可受让国网能源开发公司的整体股权或业务.[ID:nSB1606262]

今年5月,神华开始启动收购母公司神华集团旗下煤制油化工及煤炭资产的前期工作.[ID:nSH0105639]

业绩公布前,神华H股上周五收跌3.12%,报29.5港元;其A股亦跌1.66%,报21.93元人民币.(完)

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