〔中港股业〕中国人寿上半年净利按年下跌25.7%,基本符合市场预期

路透香港8月28日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周二公布,今年上半年净利按年下跌25.7%,基本符合市场预期,主要因资本市场持续低位运行,导致投资收益率下降和资产减值损失增加.

该公司于上海证券交易所的公告显示,2012年1-6月净利为96.35亿元人民币,去年同期为129.64亿元.根据汤森路透综合六名分析师预测,国寿上半年净利为101.6亿元.

中国人寿董事长杨明生在公告中称,下半年,寿险业仍将面临复杂严峻的外部环境,理财产品的冲击和银行保险监管政策的影响仍将持续.

不过他指出,"随着放宽资金运用限制、推动新农合经办和小额保险业务发展、减轻险企负担等新政策的陆续出台,行业发展正孕育着一些积极变化."

其主要竞争对手--中国平安(2318.HK)(601318.SS)上半年净利按年增长9.4%,主要得益于银行业务获利增加.[ID:nSB1740940]而国寿因专注于寿险,故盈利抗跌能力相对薄弱.

业绩公布前,中国人寿H股收跌1.22%,报20.3港元;其A股则升0.97%,报16.72元人民币.(完)

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