《香港报摘》--经济日报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 要闻版头条:
--港股业绩期本周步入尾声,占逾80%恒生指数.HSI权重的蓝筹亦已公布业绩,惟表现叫投资者失望居多,而且下半年恐复苏无期,资金自然却步.基金经理称炒股不炒市,料恒指仍要2万点徘徊.
* 其他:
--建行(0939.HK)中期业绩披露,中央汇金在第二季再入市增持385万股建行A股(601939.SS),惟增持股数远较增持中行(3988.HK)(601988.SS)为少.汇金上半年合计增持2,652万股建行A股.
--据悉,特首梁振英昨就近日疯升的楼市问题,昨日特别召开了高层紧急会议,研判整体楼市状况,以及评估应否出招.消息透露,构思中的方案,不排除延长额外印花税的年期,同时增加楼宇供应透明度,预告未来的楼盘供应以令用家放心,毋须急于入市.
--本港第二只实物A股交易所买卖基金(ETF)--易方达中证100 A股指数ETF(83100.HK)今日在港交所挂牌.易方达资产管理(香港)常务董事林永森表示,会研究市场反应和情况,适时向监管机构申请加额.其初次获批额度为20亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)