《香港报摘》--经济日报8月27日

* 要闻版头条:

--港股业绩期本周步入尾声,占逾80%恒生指数.HSI权重的蓝筹亦已公布业绩,惟表现叫投资者失望居多,而且下半年恐复苏无期,资金自然却步.基金经理称炒股不炒市,料恒指仍要2万点徘徊.

* 其他:

--建行(0939.HK)中期业绩披露,中央汇金在第二季再入市增持385万股建行A股(601939.SS),惟增持股数远较增持中行(3988.HK)(601988.SS)为少.汇金上半年合计增持2,652万股建行A股.

--据悉,特首梁振英昨就近日疯升的楼市问题,昨日特别召开了高层紧急会议,研判整体楼市状况,以及评估应否出招.消息透露,构思中的方案,不排除延长额外印花税的年期,同时增加楼宇供应透明度,预告未来的楼盘供应以令用家放心,毋须急于入市.

--本港第二只实物A股交易所买卖基金(ETF)--易方达中证100 A股指数ETF(83100.HK)今日在港交所挂牌.易方达资产管理(香港)常务董事林永森表示,会研究市场反应和情况,适时向监管机构申请加额.其初次获批额度为20亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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