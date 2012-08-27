《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月27日

路透香港8月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=) 美国股市周五收涨,道琼工业指数.DJI收高100.51点,或0.77%,至13,157.97点;有消息称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措.[ID:nSB8554824] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 190.440 -0.38 40184 14.770 -0.20 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.360 -1.05 19151 3.214 -1.71 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.530 0.36 183830 83.034 -0.02 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.190 -0.15 68461 21.297 -0.01 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 124.250 1.11 53291 9.637 -0.14 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 93.300 -0.99 21016 7.236 0.92 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.050 -0.50 237543 68.329 0.04 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.010 0.18 19891 4.422 -0.19 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.780 -2.33 220365 13.014 -0.65 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.830 0.00 95870 11.502 -1.53 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.600 0.40 5147 5.352 -0.53 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.980 -0.13 4919 3.565 -0.15 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.230 1.56 2457 1.259 -50.05 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.910 -1.04 31304 0.296 -2.86 (完) --整理 梁慧仪