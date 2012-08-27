《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透香港8月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=) 美国股市周五收涨,道琼工业指数.DJI收高100.51点,或0.77%,至13,157.97点;有消息称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措.[ID:nSB8554824] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 190.440 -0.38 40184 14.770 -0.20 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.360 -1.05 19151 3.214 -1.71 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.530 0.36 183830 83.034 -0.02 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.190 -0.15 68461 21.297 -0.01 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.250 1.11 53291 9.637 -0.14 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.300 -0.99 21016 7.236 0.92 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.050 -0.50 237543 68.329 0.04 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.010 0.18 19891 4.422 -0.19 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.780 -2.33 220365 13.014 -0.65 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.830 0.00 95870 11.502 -1.53 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.600 0.40 5147 5.352 -0.53 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.980 -0.13 4919 3.565 -0.15 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.230 1.56 2457 1.259 -50.05 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.910 -1.04 31304 0.296 -2.86 (完) --整理 梁慧仪
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)