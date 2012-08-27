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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月27日

路透香港8月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=)

  美国股市周五收涨,道琼工业指数.DJI收高100.51点,或0.77%,至13,157.97点;有消息称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措.[ID:nSB8554824]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  190.440   -0.38      40184            14.770      -0.20
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.360   -1.05      19151             3.214      -1.71
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.530    0.36     183830            83.034      -0.02
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.190   -0.15      68461            21.297      -0.01
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.250    1.11      53291             9.637      -0.14
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   93.300   -0.99      21016             7.236       0.92
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.050   -0.50     237543            68.329       0.04
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.010    0.18      19891             4.422      -0.19
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.780   -2.33     220365            13.014      -0.65
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.830    0.00      95870            11.502      -1.53
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.600    0.40       5147             5.352      -0.53
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.980   -0.13       4919             3.565      -0.15
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.230    1.56       2457             1.259     -50.05
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.910   -1.04      31304             0.296      -2.86 (完)

  --整理 梁慧仪

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