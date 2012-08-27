《香港报摘》--信报8月27日

* 要闻版头条:

--昨天派发成绩表的建行(0939.HK)(601939.SS)次季净息差出乎意料地改善外,在不良贷款持续双降下,拨备水平亦少于市场估计,推动该行中期纯利按年增加14.5%,至1,062.83亿元人民币,胜过预期.分析师普遍预计,今天建行股价将造好.

* 其他:

--光大银行(601818.SS)昨晚发布公告表示,因为受到全球经济复苏放缓,以及欧债危机问题等因素的影响,令资本市场持续低迷,银行估值普遍偏低.该行表示,考虑到现有股东利益,公司将暂缓H股IPO发行进程.

--首家在伦敦上市的香港幼儿教育机构--乐之优儿,计划于二年后在本港上市,集资主要用作拓展中国市场.公司创办人及行政总裁赖美娟表示,目标在2013年3月底止的财政年度,在内地拥有12间"乐之优儿"品牌中心,料每中心每月盈利可录得100万元人民币.

--受惠入账项目增加及上半年出售多个项目录得一次性收益,绿城中国(3900.HK)中期纯利按年急升103%,达18亿元人民币.一直备受关注的净负债率亦下降至93.5%.主席宋卫平表示,集团将继续留意变现部分回收周期较长的项目,包括减持或出售,以进一步改善现金流和土地储备结构.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]