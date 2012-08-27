《香港报摘》--信报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 要闻版头条:
--昨天派发成绩表的建行(0939.HK)(601939.SS)次季净息差出乎意料地改善外,在不良贷款持续双降下,拨备水平亦少于市场估计,推动该行中期纯利按年增加14.5%,至1,062.83亿元人民币,胜过预期.分析师普遍预计,今天建行股价将造好.
* 其他:
--光大银行(601818.SS)昨晚发布公告表示,因为受到全球经济复苏放缓,以及欧债危机问题等因素的影响,令资本市场持续低迷,银行估值普遍偏低.该行表示,考虑到现有股东利益,公司将暂缓H股IPO发行进程.
--首家在伦敦上市的香港幼儿教育机构--乐之优儿,计划于二年后在本港上市,集资主要用作拓展中国市场.公司创办人及行政总裁赖美娟表示,目标在2013年3月底止的财政年度,在内地拥有12间"乐之优儿"品牌中心,料每中心每月盈利可录得100万元人民币.
--受惠入账项目增加及上半年出售多个项目录得一次性收益,绿城中国(3900.HK)中期纯利按年急升103%,达18亿元人民币.一直备受关注的净负债率亦下降至93.5%.主席宋卫平表示,集团将继续留意变现部分回收周期较长的项目,包括减持或出售,以进一步改善现金流和土地储备结构.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)