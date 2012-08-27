〔港报财经评论〕债市垃圾乱飞--信报8月27日

债市垃圾乱飞 /习广思

市场对放水期望令股市一日升一日跌,若以阴谋论来看,美国政府逐日放风声,先有议息记录的”文字游戏”,再有圣路易斯联邦储备银行总裁以”过时论”降温,接着路透消息指贝南奇在给众议院的函件中表示,央行有策略振兴经济.这也可作为憧憬利好消息吗?事实上,贝南奇难道会上书说明真相,央行已耗尽弹药束手无策?本周五,QE3虚实或有答案,最大可能性,贝南奇不置可否,但让市场期望持续.”全球金融杂志”给贝南奇评分,由C级升至B级,这纯粹是行长美妙的修辞技巧拉高平均分数.

低息环境愈来愈显露风险,投资者被迫改变投资行为,转变既定思维,既要避开风险,又想为资金保值,最好有稳定利息收入,以致”恐慌性入市”合理化,只因大家的资金都要有一条出路.近期美国国债极速调整,美股上升,有许多人认为资金流出债市?这次债息急升,最大讯号是没有人再敢提出”债市泡沫”说,毕竟大家都知即使这是个泡沫,距离爆破之时仍远呢.同一时间,投资级别企债ETF(LQD)股价调整后很快回升,而投机级别企债ETF(HYG)股价乾升,上周五挑战2月底高位,资金从来未离开过债市,只有市场在risk on/off速度变快、时间变短,企债价格波动更大.事实是,企债市场大热,LQD今年上升7.89%,一年上升13%,HYG今年上升9%,一年上升15.79%.

大成生化(0809.HK)在2011年趁着”点心债”高峰,发行一笔4.4亿元人民币短期”点心债”,息率7厘.公司毋须评级亦成功发行,以其息率7厘而言属非常高息”点息债”,份属垃圾类别.亦可能因为高风险,投资者要求更多债券条款保护,而大成生化去年盈喜,今年则是盈警,上周发公告指有可能触及该笔”点心债”的财务契约条款,导致债券违约.如果成真,这将会是”点心债”第一单违约事件.大成生化这笔债只有4.4亿元人民币,乃是细额债券,但讯号与讯息清楚不过,但凡资金一窝蜂追捧下,总会隐藏着巨大风险.彼时此时,现时垃圾乱飞,有价有市,买企债仍是大趋势,并不是要恐吓投资者贪息一定错,但投资者必须理智,息字之下是”风险”,这两只字永远都会伴随而至.(B01)

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权力转变催化金融战 /习广思

市场QE3憧憬一日起一日落,股市一日升一日跌,说穿了,“放水”憧憬炒到这一刻几近水尾,下周将会揭晓答案.投资者留意到两点,一是债市对”放水”憧憬不买账,西意十年期债息是升不是跌;二是商品价格,表面是因”放水”憧憬而率先回升,但债市投资者居然把资金转买黄金,金价下一轮升势可能由避险资金主导,而且看图派非常看好这次金价突破200天线,甚至预期白银经过一年多来的整固后,这次会成为”穷人的金”而大幅上升.地产股炒业绩剩新地.另一只地产股新地(0016.HK),要到9月13日才公布业绩,其管理层惹上官非,令公司股价涉及事件因素,股价重上100港元后持续整固,部署下一只潜在炒业绩的地产股,应考虑新地.

另外,由新华网引述一篇法国”费加罗报”评论文章,作者提到刚落幕的奥运会是一个和平式英雄式的竞赛,但在这种和平气氛下,未来在国与国之间出现的,可能不是体育竞赛,而是战争.作者提到两大问题,一是欧洲移民趋势令社会不稳,由东欧、北非移民到欧洲国家的人口日多,但他们找不到工作,也看不到未来,新移民聚集的郊区常有骚乱,以致欧洲国家内的群体分化,各据地盘.二是中东局势叫人担心,以色列、巴勒斯坦、伊朗造成的冲突,核问题引发争端,水源、宗教、资源都牵涉到中东国家角色.

不得不同意的是,一场现代金融战争早在金融危机后开始,先是由英美发动的货币战争,新兴国家及欧洲在今年再加入.最新发展是由汇控(0005.HK)、渣打(2888.HK)的黑金指控掀起的金融保护战,美国监管机构对两间英资银行的严厉指控,引起英国政治、银行家怒火,狮子银行大班怒责,美国政客此举全为11月的选票,英国人已忍无可忍.当下的这场金融战,其实不过是国与国之间的战争演变.100年前,国与国之间的贸易纷争以火枪炮船来解决,政府债务违约清算方法是割地赔偿.今时今日,希腊才来卖岛也应该叫有幸.由贸易战演变早年中美的汇率暗战,再到近年各国央行干预下的货币大战,当下由美国监管机构带头的是另一场现代金融战.(B02)

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欧罗下周明显转弱 /苏子

虽然市场目前预期下月联储局议息后宣布启动QE3措施的可能性已大幅上升,但环球股市却只能出现昙花一现的升势,随后更掉头下挫;至于高风险资产价格亦未能出现新一轮上升浪,商品货币如澳元及纽元更持续出现利差交易的拆仓情况而明显转弱.欧罗受到商品货币的拆仓活动影响而表现强势,昨天兑美元即使已自前晚的1.2589高位明显回落,但至昨晚美国入市前仍能守稳在1.25心理关口以上波动,低位仅见1.2497水平便已成功回稳过来;相信随着商品货币的利差交易拆仓活动收敛后,而美元整体走势亦出现自低位强力反弹的良好势头的话,预料欧罗兑美元最终将难以继续守稳在1.25心理关口以上波动.

昨天欧洲入市后,美汇指数持续造好,已自上日的81.22低位回升至81.64高位,此高位十分接近100天SMA阻力.如昨晚美汇指数可以承接欧洲市的良好上升势头,成功返回100天SMA阻力以上波动及收市,并且令到日线图呈现大阳烛利好形态的话,则美汇指数于过去三个交易天便成功在日线图上呈现一组利好后市的早晨之星形态,而这将对下周美元构成一个十分强烈的利好讯号.

若果下周美汇指数真的可以明显上升并成功高收,预料下月美元的走势将十分正面,估计下月美汇指数可望因此摆脱自5月份急升后的横行上落局面,随后将向上展开一个强而有力的上升浪,并朝着前年6月的88.71高位迈进.近日汇市的炒作焦点落在因为商品货币出现拆仓情况而大幅上升的欧罗兑澳元身上.本周二欧罗兑澳元已见升破当时的20天保历加通道的1.1845顶部阻力收市,随后欧罗兑澳元的升幅进一步扩大,并继续以单边市形式突破1.2心理阻力位,昨天曾一度升至1.2071水平.不过,昨天欧罗兑澳元触及此高位后却开始出现有回吐压力,执笔时汇价已自上述高位回落至1.202水平.如昨晚欧罗兑澳元继续向下调整并且低收,则日线图上将会出现不利后市的射击之星形态,故将不利下周欧罗汇价的整体走势,小心下周欧罗或较其他非美元货币的走势疲弱得多,兑美元或明显下挫.(B03)