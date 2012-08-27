〔港报财经评论〕盈利虚实拆局--香港经济日报8月25日

盈利虚实拆局 /林瑞芬

欧、美过度借贷,以至债台高筑,是时候本利归还.相反,中资企业亦需要为过去过度生产而痛苦修正.过度生产后遗症,也显见在消费品,如体育用品股,李宁(2331.HK)执行副主席金珍君本周就曾表示,公司清理库存非短期可完成的任务,估计需时2-3年.本周曾有阵炒风的体育用品股,散户短炒一转就算,千万别谈情.

靠政府补贴盈利虚.回应前段企绩报告,察觉不乏盈利属虚,虽录得盈利,或录得升幅,不乏以下三种收益来源入帐补足本业的不足所致.首先,部分中资股的收益,是靠政府补贴,明显为今年上半年度为少数几家取得利润增长的吉利汽车(0175.HK),股权持有人应占溢利达到10.2亿元人民币,同比增长9%,但其中来自政府补贴收入高达6.34亿元人民币,占税前利润的50.3%,占净利润的62.2%.补贴吉利出口平价车,亦可能诱发外国指控倾销.靠投资收益难持久.第二个招数谷盈利或谷高增长为公司入帐投资收益,明显莫过于中国动向(3818.HK).今年上半年股东应占溢利录得9,707万元人民币,其中,包括银行存款的利息收入、国债及财务投资产品的利息收入等财务收入达9,053万元人民币,可见体育用品本业的经营只有数百万元的进帐惨况.靠物业重估非实利.第三招谷盈利或谷高增长是因为公司所持有的物业重估值增加所致,由于重估值每年有变化,要实际卖出才能变现,非真落袋实利.如方兴地产(0817.HK),股东应占盈利为1,603.4百万元人民币,较2011年同期下降2%.若扣减公允值,实质盈利倒退达44%.

环球经济及企业盈利面均未呈现明显改善势头,金融市场能于8月暂时维稳,很大程度上是因为欧央行总裁在7月时的豪情放言,制造政策预期屏障,阻挡炒家可能在欧盟多国领袖放假时伺机肆意攻击的攻势.然而,将近9月,需向市场作一个交代,下周美国将举行JACKSON HOLE就是等一个QE3的暗示交代,如果无暗示,大家也猜到到期时市场又会如何反应.美联储局负债沉重,之前两轮QE又未有明显刺激就业效用,纵然再推QE3也要新形式,不然,大家也不应寄予太高冀望. (003)

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增长虽放缓,中行息吸引 /余少文

大市反弹一日又跌,国企指数更连跌两周,内银股全面下跌,今年净息差收窄已无法改变,全年盈利有压力,尽管中国银行(3988.HK)盈利放缓速度会较快,但5倍PE及逾6厘股息,始终有其吸引力.中资股上半年业绩好,股价自然硬净,但过去所见,在市况偏弱下,绩优股的反弹动力多是一两天而已,故高追风险大,加上大市仍处于上落格局,宁可低吸.至于一直看好的内银股,业绩也不如人意,如中国银行(3988.HK)上半年盈利只升8%至716亿元人民币,只能符合预期,已公布业绩的内银股中,增长最低的一只,每股盈利0.26元人民币.

次季增长放缓至5%.如以季度盈利计算,首季盈利368亿元,同比增长10%,但第二季同比增长只有5%至348亿元,反映第二季经济表现令人失望.中行行长李礼辉表示,利率市场化初期,净息差一般会出现收窄情况,但经过一段时间后,银行会透过业务结构调整,以及提升资本配置效益,从而令净息差再度回升;而该行正研究扩大业务范围,增加中间业务收入,有信心令净息差保持较好水平.

粗略计算已公布业绩的内银股第二季净息差,发现中行仍然是最低,但较首季只是微跌,由2.11%降至2.09%,是降幅最少的内银股,表面来看受利率市场化的影响没有其他内银股般大.预测息率高达6.5厘.彭博综合证券商预测数字,料中行今年每股盈利约0.462元人民币,即下半年每股盈利约0.2元人民币,惟全年增长幅度可能降至5%,而明年每股盈利预测约0.475元人民币,即明年增幅会进一步放缓,难怪股价表现是四大行中最差.不过,盈利虽放缓,但今明两年预测PE只有5.2倍和5.1倍,加上预测息率维持在6.5厘和6.6厘水平,对于一直看淡内银股以及中国股票市场的投资者,是不会认为有吸引力.但环球股市复苏无期下,低息率仍会持续一段时间,中行即使扣除10%股息税,还有约6厘息,加上每股NAV约2.71元,昨日收报2.95港元,市帐率不足0.9倍,仍然有吸引力.(008)