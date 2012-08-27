《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 明报:
--香港政府上月公布明年起,每年推出5,000个免补地价购买居屋的白表名额.特首房策智囊、现任房协副主席邬满海认为,新政策对楼市的实际影响有限,因合资格的白表申请人须通过入息及资产审查,难以负担过高的楼价,故现时楼价飙升只是市场过分敏感造成.
--于7月初才上市的新股中铝国际(2068.HK)董事长张程忠表示,公司7月及8月的业务增长平稳,下半年订单充足,未来会积极增加海外业务的份额,认为非洲市场会是未来发展重点.
* 星岛日报:
--土地注册处资料显示,今年7月300万港元以下之住宅盘成交仅1,935宗,按月少18%,占大市成交比率降至34%,比去年同期该类楼价成交占大市48%比例明显进一步下降.
--西藏5100(1115.HK)行政总裁付琳表示,今年才开始的零售销售发展较快,料全年来自零售收入占比超过20%,同时亦会加大除中铁快运外的其他机构购入者比例,望全年来自其他机构的收入会超过30%,而来自中铁快运的收入占比会降至低于50%.
* 苹果日报:
--为保障消费者权益及风险可控,消息指,金融管理局正起草相关的电子货币及零售支付系统条例草案.
* 东方日报:
--近年接连发生洪良0946.HK、中国高精密(0591.HK)及在美国上市民企帐目问题等事件,消息透露,作为上市申请第一道关卡的港交所(0388.HK)上市科,已暗地收紧审批要求,在营运模式及盈利帐目上加倍谨慎.
--专注于私人银行业务的瑞士宝盛集团(Julius Baer),早前斥资8.6亿瑞士法郎(约68亿港元),收购美银美林美国以外私人银行业务.集团行政总裁高力达(Boris Collardi)直言,专注发展正在起飞的中国高资产净值人士市场.
* 文汇报:
--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)公布,上半年销售收入同比上升39.9%至282.9亿元人民币.董事长李位民表示,公司将维持煤炭生产总量稳定增长,发挥国际国内市场协同优势,以销保产.
* 大公报:
--绿城中国(3900.HK)公布中期业绩,收入按年增长12.3%至126亿元人民币;展望今年下半年,集团预计新开工建筑面积约为301万平方米. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)