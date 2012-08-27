《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

* 明报:

--香港政府上月公布明年起,每年推出5,000个免补地价购买居屋的白表名额.特首房策智囊、现任房协副主席邬满海认为,新政策对楼市的实际影响有限,因合资格的白表申请人须通过入息及资产审查,难以负担过高的楼价,故现时楼价飙升只是市场过分敏感造成.

--于7月初才上市的新股中铝国际(2068.HK)董事长张程忠表示,公司7月及8月的业务增长平稳,下半年订单充足,未来会积极增加海外业务的份额,认为非洲市场会是未来发展重点.

* 星岛日报:

--土地注册处资料显示,今年7月300万港元以下之住宅盘成交仅1,935宗,按月少18%,占大市成交比率降至34%,比去年同期该类楼价成交占大市48%比例明显进一步下降.

--西藏5100(1115.HK)行政总裁付琳表示,今年才开始的零售销售发展较快,料全年来自零售收入占比超过20%,同时亦会加大除中铁快运外的其他机构购入者比例,望全年来自其他机构的收入会超过30%,而来自中铁快运的收入占比会降至低于50%.

* 苹果日报:

--为保障消费者权益及风险可控,消息指,金融管理局正起草相关的电子货币及零售支付系统条例草案.

* 东方日报:

--近年接连发生洪良0946.HK、中国高精密(0591.HK)及在美国上市民企帐目问题等事件,消息透露,作为上市申请第一道关卡的港交所(0388.HK)上市科,已暗地收紧审批要求,在营运模式及盈利帐目上加倍谨慎.

--专注于私人银行业务的瑞士宝盛集团(Julius Baer),早前斥资8.6亿瑞士法郎(约68亿港元),收购美银美林美国以外私人银行业务.集团行政总裁高力达(Boris Collardi)直言,专注发展正在起飞的中国高资产净值人士市场.

* 文汇报:

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)公布,上半年销售收入同比上升39.9%至282.9亿元人民币.董事长李位民表示,公司将维持煤炭生产总量稳定增长,发挥国际国内市场协同优势,以销保产.

* 大公报:

--绿城中国(3900.HK)公布中期业绩,收入按年增长12.3%至126亿元人民币;展望今年下半年,集团预计新开工建筑面积约为301万平方米. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]