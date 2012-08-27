版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 09:33 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.3%,神华能源因获利超预期跳涨2.2%

路透香港8月27日电---香港股市周一开高,内地最大煤炭生产商神华能源(1088.HK)开盘跳涨2.2%提振大盘,因该公司上半年净利高于市场预期.

恒生指数.HSI开盘升0.3%至19,939.5点,恒生国企指数.HSCE亦上扬0.6%.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐