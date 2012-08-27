〔港报社评〕苹果告赢三星,战火之外启示--经济日报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
两大智能手机巨擘,美国苹果与韩国三星在美国的世纪专利案有了判决,苹果大获全胜,惟三星已表明将上诉.不论最终谁胜谁负,苹果与三星挤走其他对手,再次凸显创意固然重要,能与文化及生活结合的商业模式才最关键.
两大巨擘恶斗,但其余手机生产商才最惨重,因苹果与三星占全球智能手机市场近半,其他品牌各自占有率已剧跌至不足7%,如HTC市场占有率从去年约11%,大跌至今年上半年不足6%,令其股价1年间暴挫70%,震撼中国台湾.
苹果与三星表面上两者走不同路线,但深层致胜策略其实相当一致,就是将创新的技术和设计与文化及生活结合,令用家拥有的不单是智能手机,而是具人性化界面,便利通讯、娱乐、工作、日常生活种种,成为一种生活态度的标签,甚至令人沉迷的“必需品”.
苹果与三星在行销上亦同样走渗入文化路线,苹果产品在大量美国电影、电视剧上置入广告,在全球软销,进一步打造潮物形象.三星产品除乘着近年兴起的韩流,随韩剧等加速渗入全球外,亦把握各种商机,如赞助伦敦奥运而在不同平台推广、与大量伙伴合作等,力求全面狙击iPhone.
环球经济现虽陷困,但新经济模式已建立,即物质供应过盛、全球竞争激烈、科技日新月异,商品致胜关键产品不只讲求功能更讲感性、设计、玩乐、人性化,与文化生活结合.苹果与三星的诉讼势成持久战,谁胜谁负还是两者俱伤仍难逆料,惟他们凸显的新经济取胜之道,则彰彰明甚.(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)