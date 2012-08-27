〔港报社评〕国教科委员会画地为牢无助消除疑虑化解分歧--明报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
教育局成立“开展德育及国民教育科委员会”,旨在落实政府既定政策,不肯讨论基本层面争议,不肯直面各界疑虑,委员会画地为牢,不可能消除疑虑,化解分歧.若政府改变思维,审时度势,则最终创造多赢结果,完全有可能培养出经过独立思考的爱国学生,若政府一意孤行,就会坐实推行洗脑教育的污名,而且会将现时的争议拖延下去.
即使委员会主席胡红玉日前放软态度,表示委员会不排除建议撤回国教科,但是她也强调委员会的职权是向政府提建议,最终决定权仍在政府手上,也就是说,委员会只按既定框框工作.
开展国教科委员会之设,理应开诚布公地讨论不同意见和建议,寻求共识,以消除疑虑和化解分歧,要是委员会根本不讨论异议项目,那么委员会就不能够提供朝野对话的共同基础.政府并无诚意解决问题,只是采取拖字诀,意图以“行政吸纳政治”方式,透过委员会消化异议团体而已,这种伎俩,怎会有人上当.
政府若真心诚意培养多元、多角度、独立思考的爱国新一代,就要抛开成见,与异议团体全面沟通对话,寻求共识,推行最符合学生利益的国民教育.若政府为政治任务所蔽,盲目推行国教科,不会有好结果.新学年即将开学,目前所知只有5 所小学明确表示新学年会开始“开展国教科”,这个现象,一定程度反映民心向背,期望政府审时度势,悬崖勒马,切勿做于己无益却有损学生利益的事.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)