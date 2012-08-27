〔港报社评〕国教科委员会画地为牢无助消除疑虑化解分歧--明报8月27日

教育局成立“开展德育及国民教育科委员会”,旨在落实政府既定政策,不肯讨论基本层面争议,不肯直面各界疑虑,委员会画地为牢,不可能消除疑虑,化解分歧.若政府改变思维,审时度势,则最终创造多赢结果,完全有可能培养出经过独立思考的爱国学生,若政府一意孤行,就会坐实推行洗脑教育的污名,而且会将现时的争议拖延下去.

即使委员会主席胡红玉日前放软态度,表示委员会不排除建议撤回国教科,但是她也强调委员会的职权是向政府提建议,最终决定权仍在政府手上,也就是说,委员会只按既定框框工作.

开展国教科委员会之设,理应开诚布公地讨论不同意见和建议,寻求共识,以消除疑虑和化解分歧,要是委员会根本不讨论异议项目,那么委员会就不能够提供朝野对话的共同基础.政府并无诚意解决问题,只是采取拖字诀,意图以“行政吸纳政治”方式,透过委员会消化异议团体而已,这种伎俩,怎会有人上当.

政府若真心诚意培养多元、多角度、独立思考的爱国新一代,就要抛开成见,与异议团体全面沟通对话,寻求共识,推行最符合学生利益的国民教育.若政府为政治任务所蔽,盲目推行国教科,不会有好结果.新学年即将开学,目前所知只有5 所小学明确表示新学年会开始“开展国教科”,这个现象,一定程度反映民心向背,期望政府审时度势,悬崖勒马,切勿做于己无益却有损学生利益的事.(A04)