〔港报社评〕追查验身难防司机眼前一黑原因--星岛日报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
香港在两个多月内,先后有两位中年巴士司机,据称驾车期间短暂失去知觉,酿成车祸.巴士公司的司机验身安排是否够严格,令人关注.
司机“眼前一黑”酿成车祸,香港间有发生.这种短暂失去知觉的现象,发生在血糖低和心脏病人士身上的风险较高,有时则因为感冒或脑抽筋,有人在事发后才验出自己有隐疾.
让身体健康有这类高风险的人士驾车,不但影响司机本身安危,还威胁乘客和途人安全.公共巴士司机日载千计乘客,巴士车身冲撞范围又大,可以构成惨重的生命和财物损失,有关方面应该尽一切努力,防范这类巴士车祸.
这类意外中的司机,大部分已届中年,在医学上属于比较容易患上这类疾病的年龄.有巴士公司为了大众安全,规定年满50岁以上的司机,每年须接受身体检查,倘发现健康有问题,如高血压与糖尿病,会发给药物控制病情,如心脏病或眼睛有问题,就会要求司机转职.
可是,最近一连两宗这类巴士车祸,牵涉的两位司机分别51岁和57岁,都按照一年一验的计画接受过验身,被认为适合继续驾驶职务.究竟是验身程序出现问题,找不出毛病或低估了病情,还是在核准工作方面不够严格,低估了风险,巴士公司宜检讨机制,防范再有司机驾车时“眼前一黑”,其他职业司机亦应引以为监.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)