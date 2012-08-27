〔港报社评〕追查验身难防司机眼前一黑原因--星岛日报8月27日

香港在两个多月内,先后有两位中年巴士司机,据称驾车期间短暂失去知觉,酿成车祸.巴士公司的司机验身安排是否够严格,令人关注.

司机“眼前一黑”酿成车祸,香港间有发生.这种短暂失去知觉的现象,发生在血糖低和心脏病人士身上的风险较高,有时则因为感冒或脑抽筋,有人在事发后才验出自己有隐疾.

让身体健康有这类高风险的人士驾车,不但影响司机本身安危,还威胁乘客和途人安全.公共巴士司机日载千计乘客,巴士车身冲撞范围又大,可以构成惨重的生命和财物损失,有关方面应该尽一切努力,防范这类巴士车祸.

这类意外中的司机,大部分已届中年,在医学上属于比较容易患上这类疾病的年龄.有巴士公司为了大众安全,规定年满50岁以上的司机,每年须接受身体检查,倘发现健康有问题,如高血压与糖尿病,会发给药物控制病情,如心脏病或眼睛有问题,就会要求司机转职.

可是,最近一连两宗这类巴士车祸,牵涉的两位司机分别51岁和57岁,都按照一年一验的计画接受过验身,被认为适合继续驾驶职务.究竟是验身程序出现问题,找不出毛病或低估了病情,还是在核准工作方面不够严格,低估了风险,巴士公司宜检讨机制,防范再有司机驾车时“眼前一黑”,其他职业司机亦应引以为监.(A04)