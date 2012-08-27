〔港报社评〕“国教关注组”明火执仗搞选举操作--文汇报8月27日

“国民教育家长关注组”宣称,有6成地区直选名单表示要求政府撤回国民教育,功能界别名单中则有3成要求撤回.“关注组”呼吁市民,特别是家长,在立法会选举当日,以调查结果作为投票意向的参考因素之一.明火执仗地要求选民根据候选人对国民教育的立场投票,赤裸裸的暴露其将国民教育议题作为反对派选举操作的企图.选举事务处应监察“关注组”操纵选举的行为,市民也应看清“关注组”的政治面目,不要受其蒙骗.

国民教育家长关注组及“学民思潮”等反对国民教育团体,不断以政治化的手段去攻击国民教育科,相反对于国民教育科的具体内容,却没有提出过任何意见.推行国民教育是国际惯例, “关注组”及“学民思潮”却要将国民教育全盘推翻,他们并非理性的讨论问题,而是别有用心.

现在, “关注组”向所有立法会选举候选人查询对国民教育立场,此举表面上是收集意见,实际上却是向候选人施压.陈惜姿更露骨地表示,立法会选举临近,呼吁市民根据候选人的取向来决定投票.其司马昭之心,就是企图以此攻击政府和建制派,扭曲正常的选情,暴露了反对派选举操作的伎俩.对此,社会必须警惕和揭露.选举事务处也应将“关注组”及“学民思潮”反对国民教育的活动费用计入其所支持候选人的选举经费之内.同时,选民应看清这些组织的真面目,不要成为其选举操作的棋子.(A04)