〔投行观点〕汇丰调降今明两年中国GDP增速预估,料央行仍将降息降准

路透香港8月27日电---投资银行汇丰银行发布报告称,出口等近期数据显示外围环境带给中国经济的冲击较预期大,因此下调中国今、明两年的国内生产总值(GDP)增速预估值.除央行持续宽松银根外,预计政府下半年可能出台减税等措施来确保经济增长.

汇丰中国首席经济学家屈宏斌在报告中指出,中国出口情况恶化,令该行调降今年GDP增速预估至8.0%,原预估值为8.4%;2013年GDP增速预估值降至8.5%,原估为8.8%.他并预期,通膨无虞下,未来几个月内央行可能再降息25个基点,至今年底存款准备金率有200基点的下调空间.

"出口急速下滑将令影响工业生产增长,"屈宏斌称,"出口衰退、企业获利下降以及库存升高,将增加失业率升高的风险."

他表示,数据较预期差将促使政府未来几个月更果断地以政策扶持经济,特别是在政府领导换届之际,保持劳动市场稳定将是中国政府首要目标之一.

除了央行持续宽松银根外,他表示,政府高额的财政盈余,令其有空间针对中小企业推出更具意义的减税方案,以及提高公共支出,如公共住房、水处理设备等基础建设.尽管制造业信贷需求仍弱,基建项目审批加快,将有助于贷款增长.

屈宏斌说,"我们有信心,更多政策支持将可令2012年增长保持在8%水准."然而,受到外围环境纷扰,经济复苏的程度将较原本预期温和.

中国国务院总理温家宝日前表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068]

汇丰报告也提及,虽然全球谷物价格上升可能在未来几个月拉动猪肉价格,但中国通胀率料维持在3%水平以下,决策者毋需担忧通胀,预计未来几个月内利率有下调25基点的空间.

中国7月出口仅同比增长1.0%,大幅逊于路透调查中值8.6%,时隔两个月后重返个位数,反映外需疲弱.[ID:nSB1717382]

另一宏观先行指标--8月汇丰中国制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,降至41个月最低点,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880](完)