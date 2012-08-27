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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 12:33 BJT

〔中港个股〕神华称煤炭库存下降,国内煤价下半年有企稳回升空间

路透香港8月27日电---按市值计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称,煤炭库存已开始下降,下半年国内煤价有企稳回升的空间.

"国内的煤炭库存已经从5月份的高位回落到比较理想的水平."神华副总裁王金力在记者会上指出,"煤价在企稳三周后已有回升态势."

根据神华数据,北方七港的煤炭库存从2,400万吨降到1,850万吨,电厂的煤库存从9,700万吨降到8,500万吨.

神华此前公布,今年上半年净利同比增长17.2%,优于市场预期,主要得益于煤炭销量增加和税率下降.[ID:nSH0113695](完)

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--记者 雷美珍; 撰写 李珊珊; 审校 屈桂娟

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