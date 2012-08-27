〔香港个股〕中远太平洋旗下码头上半年集装箱吞吐量增长高于全年预测增幅

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透香港8月27日电---码头营运和集装箱租赁公司--中远太平洋(1199.HK)周一称,虽然环球经济增长在上半年持续放缓,但集团上半年总吞吐量仍增长10.8%,高于管理层年初预期全年5%-10%;并预期下半年的吞吐量增长仍然稳健.
中远太平洋在早盘收市后公布,由于来自联营公司中集集团(000039.SZ)200039.SZ的贡献减少,加上缺乏特殊项目收益,拖累公司至6月底止上半年净利按年倒退24.5%,至1.79亿美元.但若撇除应占中集的利润和特殊项目,期内该公司的基本盈利则按年升22.9%,至1.49亿美元.
如不计入于2011年上半年出售青岛远港码头溢利1,256万美元,中远太平洋今年上半年的码头业务利润按年升16.3%,主要由于权益吞吐量增长16.2%,受希腊比雷埃夫斯码头及广州南沙海港码头新增航线拉动.
于今年上半年,中远太平洋的总集装箱吞吐量按年升10.8%,至2,688万个标准箱(TEUs),其中位于中国的码头总吞吐量增9.8%,高于全国平均8.8%的增长率.
集装箱租赁业务方面,中远太平洋称整体平均出租率于4月份开始回升,上半年该业务利润升近三成,至7,277万美元;集装箱整体平均出租率为95.2%,略高于业内约94.7%的平均数.公司表示,预期下半年整体平均出租率仍然保持较高水平,而公司于上半年订购约10.3万个标准箱的新造箱,全部已获班轮公司订租,并已陆续交付.
中远太平洋午盘初段股价走低近1%,报10.3港元;大盘恒生指数.HSI跌0.51%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路