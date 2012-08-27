〔香港个股〕中远太平洋旗下码头上半年集装箱吞吐量增长高于全年预测增幅

路透香港8月27日电---码头营运和集装箱租赁公司--中远太平洋(1199.HK)周一称,虽然环球经济增长在上半年持续放缓,但集团上半年总吞吐量仍增长10.8%,高于管理层年初预期全年5%-10%;并预期下半年的吞吐量增长仍然稳健.

中远太平洋在早盘收市后公布,由于来自联营公司中集集团(000039.SZ)200039.SZ的贡献减少,加上缺乏特殊项目收益,拖累公司至6月底止上半年净利按年倒退24.5%,至1.79亿美元.但若撇除应占中集的利润和特殊项目,期内该公司的基本盈利则按年升22.9%,至1.49亿美元.

如不计入于2011年上半年出售青岛远港码头溢利1,256万美元,中远太平洋今年上半年的码头业务利润按年升16.3%,主要由于权益吞吐量增长16.2%,受希腊比雷埃夫斯码头及广州南沙海港码头新增航线拉动.

于今年上半年,中远太平洋的总集装箱吞吐量按年升10.8%,至2,688万个标准箱(TEUs),其中位于中国的码头总吞吐量增9.8%,高于全国平均8.8%的增长率.

集装箱租赁业务方面,中远太平洋称整体平均出租率于4月份开始回升,上半年该业务利润升近三成,至7,277万美元;集装箱整体平均出租率为95.2%,略高于业内约94.7%的平均数.公司表示,预期下半年整体平均出租率仍然保持较高水平,而公司于上半年订购约10.3万个标准箱的新造箱,全部已获班轮公司订租,并已陆续交付.

中远太平洋午盘初段股价走低近1%,报10.3港元;大盘恒生指数.HSI跌0.51%.(完)

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