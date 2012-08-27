〔中港个股〕神华料国内煤价已见底回升,无法超额完成产销量目标(更新版)

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* 管理层预期下半年国内煤价见底回升

* 港口和电力库存量最近明显下降

* 无法超额完成今年产销量目标

路透香港8月27日电---按市值计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称,煤炭库存已开始下降,下半年国内煤价可望见底回升;而受到国内煤炭市场需求放缓以及政府干扰,公司今年将无法超额完成全年产销量目标.

受国际经济疲软和中国经济增速减缓等因素影响,第二季度国内煤炭市场发生剧烈变化,全国社会煤炭库存量上升,进口煤量大幅增长,煤炭价格迅速下降.分析师预期,国内煤价有可能要到下月才能见底回升,因库存偏高.

不过神华副总裁王金力在记者会上称,现时国内的煤炭库存已经明显回落,煤价亦在见底回升的过程之中.

"国内的煤炭库存已经从5月份的高位回落到比较理想的水平."王金力说,"煤价在企稳三周后已有回升态势."

根据神华数据,北方七港的煤炭库存从2,400万吨降到1,850万吨,电厂的煤库存从9,700万吨降到8,500万吨.

王金力并指出,相信煤价在现时约每吨620元人民币的水平上慢慢回升,因主要煤运铁路大秦路铁踏入检修,使煤炭供应降低.

上半年神华的煤炭平均售价轻微上升,其中,长期合同煤价按年升4.5%至每吨348.4元,现货煤价则下跌1.8%至494.8元.而合约煤和现货煤分别占国内煤炭销售比例40%及60%.

因煤价跌跌不休,稍早国家发改委要求今年煤炭产量控制在36.5亿吨,并对内蒙古、山西和陕西前三大煤炭主产地做了减产预期.[ID:nSB1726494]神华虽然未被指令减产,但公司预计无法超额完成今年的产销量目标.

神华总裁凌文说,公司正在努力完成最初设定目标,即2.899亿吨产量和4.1亿吨销量.他指出,"因为碰到不太好(市场)情况,以及政府的干扰."

今年首季国内煤炭销情旺盛,神华董事长张喜武曾预测,今年的实际产销量可能会比原定目标高出逾3%.[ID:nSH0099803]

神华此前公布,今年上半年净利同比增长17.2%,优于市场预期,主要得益于煤炭销量增加和税率下降.[ID:nSH0113695]

投行麦格理的报告称,神华上半年获利高于预期,主要税率比预期低,若以去年25%的税率计,其获利与该行预期相若.

神华H股周一午盘中段跌0.85%,报29.25港元,超于大市恒生指数.HSI0.46%跌幅.

其竞争对手--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)和兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)同样面对煤价下滑和成本持续上涨的因素困扰,上半年净利分别按年下降8.2%和上升1.4%.(完)

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