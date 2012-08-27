〔香港个股〕华平与南方石化合作就泰山石化重组提交详细方案

路透香港8月27日电---泰山石化(1192.HK)的债权人--美国私募基金华平投资[WP.UL]周一称,其子公司与南方石化集团共同成立一家合资公司,向法院委任的重组专业人士提交对泰山石化进行重组的详细方案.

华平投资子公司Saturn Petrochemical Holdings Limited(SPHL),与南方石化提出的方案包括由合资公司认购泰山石化新股、提供新增资金、全面重组其债务,并向债权人提出即时以现金偿还其部分索偿的要约.

华平投资在一份声明中称,"这方案不单为泰山石化提供了在法院监督下尽快落实重组计划的可能性,同时亦大幅降低其债务负担,并实现持续经营的机会."

该声明并指出,"泰山石化目前已无力偿债,并于过去3年已经3次债务重组失败,过去5年累计亏损逾4.52亿美元."

SPHL已分别于今年7月5日和8月24日向百慕达法院提出对泰山石化清盘的申请和传票,预期法院会于今年9月5日根据要求为泰山石化委任合资格的重组专业人士为联合临时清盘人.临时清盘人将会考虑各方案的可能性,临时清盘人一经委任,泰山石化董事会代表上市公司的权力将会即时解除.

华平的声明并指出,若于9月5日委任的泰山石化临时清盘人,将会是紧随Saturn仓储公司(华平的另一家子公司)成功争取于今年7月16日为泰山石化主要子公司Titan Group Investment Limited(中国仓储公司)委任清盘人以实现有效重组之后的又一举措.

此前泰山石化觅得广东振戎能源为"白武士",透过向对方发行占扩大后股本90%的新股以及由广东振戎收购中国仓储公司权益,以拯救泰山石化走出流动资金危机.[ID:nSH0112355]

但这一方案被华平质疑为只能将泰山石化的债务延期,无助彻底解决公司财困问题.

泰山石化主要从事的石油物流与海事服务营运,自今年6月中起停牌.(完)