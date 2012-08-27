〔香港个股〕绿城中国料下半年净负债率续降,拟继续减持项目套现

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透香港8月27日电---积极减债的中国房地产商--绿城中国(3900.HK)周一表示,预期届年底时公司的净负债比率将可望由上半年的逾九成,进一步降至60-70%左右水平;公司下半年并计划再减持部份项目,同时亦考虑增加如旅游和养老地产项目.
绿城中国今年6月先后向香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)分两批发行股份和可换股证券筹逾50亿港元,另向融创中国(1918.HK)出售一批内地物业项目权益套现逾33亿元人民币.绿城中国表示,假设两项交易已于上半年全部完成带来的净现金流入,公司上半年的模拟净资产负债率为61.2%,远低于实际录得的93.5%.
"我们现在不再以高负债扩张,以后会以轻资产方向发展."绿城中国副主席寿柏年在业绩记者会上并称,公司过去开发的项目过份高端,今后会将产品多元化.
截至6月底止,绿城中国于一年内到期的负债逾184亿元人民币,总借贷为270.8亿元.寿柏年表示,公司的短债较多,下半年会致力通过增加长债,减少短债以改善财务结构.
"希望年底净负债水平可降至60-70%,希望稳定于这个水平,或再低一些."他说.
寿柏年表示,公司下半年还可能进一步出售项目变现,也不排除会买地,但会非常审慎,也会考虑介入二、三线城市综合体及养老和旅游等主题地产.
截至6月底止,公司拥有土地储备权益建筑面积为2,307万平方米,权益可售面积为1,544万平方米;现有土地储备可支撑公司未来五年发展需要.
对于下半年的市场看法,寿柏年认为不会大跌,也不会大涨,料市场成交量会维持平稳.
绿城中国收低1.8%,报8.19港元,过去三个月涨逾63%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路