〔香港个股〕绿城中国料下半年净负债率续降,拟继续减持项目套现

路透香港8月27日电---积极减债的中国房地产商--绿城中国(3900.HK)周一表示,预期届年底时公司的净负债比率将可望由上半年的逾九成,进一步降至60-70%左右水平;公司下半年并计划再减持部份项目,同时亦考虑增加如旅游和养老地产项目.

绿城中国今年6月先后向香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)分两批发行股份和可换股证券筹逾50亿港元,另向融创中国(1918.HK)出售一批内地物业项目权益套现逾33亿元人民币.绿城中国表示,假设两项交易已于上半年全部完成带来的净现金流入,公司上半年的模拟净资产负债率为61.2%,远低于实际录得的93.5%.

"我们现在不再以高负债扩张,以后会以轻资产方向发展."绿城中国副主席寿柏年在业绩记者会上并称,公司过去开发的项目过份高端,今后会将产品多元化.

截至6月底止,绿城中国于一年内到期的负债逾184亿元人民币,总借贷为270.8亿元.寿柏年表示,公司的短债较多,下半年会致力通过增加长债,减少短债以改善财务结构.

"希望年底净负债水平可降至60-70%,希望稳定于这个水平,或再低一些."他说.

寿柏年表示,公司下半年还可能进一步出售项目变现,也不排除会买地,但会非常审慎,也会考虑介入二、三线城市综合体及养老和旅游等主题地产.

截至6月底止,公司拥有土地储备权益建筑面积为2,307万平方米,权益可售面积为1,544万平方米;现有土地储备可支撑公司未来五年发展需要.

对于下半年的市场看法,寿柏年认为不会大跌,也不会大涨,料市场成交量会维持平稳.

绿城中国收低1.8%,报8.19港元,过去三个月涨逾63%.(完)

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