〔香港金融〕证监会指安永未有按指示提交审计纪录,向其提出起诉

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---香港证监会表示,就安永会计师事务所[ERNY.UL]在担任一家申请在港上市公司的申报会计师及核数师期间,未有按要求交出相关会计纪录一事,在原讼法庭对安永展开法律程序.
据证监会新闻稿,标准水务有限公司于2009年11月向联交所申请上市,但于2010年3月,安永突然通知联交所,表示因发现标准水务所提供的文件内容前后矛盾,故已辞任该公司的申报会计师及核数师.标准水务随后亦撤回其上市申请.
证监会表示,向安永发出正式通告,要求对方交出有关标准水务的审计工作底稿及相关会计文件,但安永声称没持有该等纪录,并指受委聘的工作由其内地合营伙伴安永华明执行,相关纪录亦由安永华明在内地持有.
其后安永就没有遵从证监会要求一事解释称,碍于中国法律的限制,无法交出有关文件.
安永当时是引用了中国有关部门于2009年10月发表的联合声明,会计纪录(包括审计工作底稿)在中国法例下可能属于"国家机密",而所有香港会计师将任何会计纪录交予证监会等监管机构前,都必须征得内地相关部门的同意,即使有关纪录存放于香港亦然.
证监会其后遂透过有关调查事宜的常设互助安排,寻求内地相关部门协助.不过,安永华明并没有按内地相关部门要求交出有关纪录.
"安永身为前申报会计师而安永华明作为其前代理人,却没有应证监会要求向内地相关部门交出该等纪录,事态极之严重."证监会表示.
证监会称,任何申请在港上市的私人公司的会计及审计工作底稿,必须可被直接交予证监会,或根据常设合作安排经由内地相关部门交出,这安排尤其适用于证监会就怀疑失当行为进行调查的情况.
证监会就此案引用《证券及期货条例》第185条,向法庭提出对安永进行查讯.如法庭信纳安永是在没有合理辩解下不遵从证监会的要求,便可命令安永遵从有关要求.
此前,中国高精密自动化(0591.HK)亦以其业务涉及"国家机密"为由,拒绝披露相关财务资讯,其后联交所批准其本月初复牌,但证监会于本月22日指示联交所暂停该公司的股份买卖,但至今有关方面对未有进一步披露叫停股份交易的原因.[ID:nSH0113501](完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。