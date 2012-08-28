《香港报摘》--经济日报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--中国总理温家宝上周六在广东考察时称稳增长难度仍然较大,而7月份工业企业利润降幅扩大,加剧市场对内地宏观经济前景的忧虑,加上政策放松预期频频落空,沪指昨日大跌1.7%,再创三年半新低.分析师指,A股三大利淡因素未除,预料大盘继续震荡下行考验2,000点关口.
* 其他:
--中石化(0386.HK)(600028.SS)何时获母公司注资为市场关注,董事长傅成玉表示,母公司正整合评估资产,亦望尽快注入,届时或需融资,但不影响负债水平.他并强调,公司目前负债率仍控制在60%以下,属健康水平.
--世茂房地产(0813.HK)副主席许世坛对下半年楼市乐观,预计9、10月份市场升,并指随着库存消化,公司已取消部分项目的优惠,预计销售均价会有回升.今年以来销售额已达300亿元人民币,完成全年目标98%,预计全年合约销售可达400亿元.
--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)上半年纯利大幅倒退94.1%至1,627万元人民币,逊于市场预期;公司并预计首三季盈利大跌75-95%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。