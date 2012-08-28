《香港报摘》--经济日报8月28日

* 要闻版头条:

--中国总理温家宝上周六在广东考察时称稳增长难度仍然较大,而7月份工业企业利润降幅扩大,加剧市场对内地宏观经济前景的忧虑,加上政策放松预期频频落空,沪指昨日大跌1.7%,再创三年半新低.分析师指,A股三大利淡因素未除,预料大盘继续震荡下行考验2,000点关口.

* 其他:

--中石化(0386.HK)(600028.SS)何时获母公司注资为市场关注,董事长傅成玉表示,母公司正整合评估资产,亦望尽快注入,届时或需融资,但不影响负债水平.他并强调,公司目前负债率仍控制在60%以下,属健康水平.

--世茂房地产(0813.HK)副主席许世坛对下半年楼市乐观,预计9、10月份市场升,并指随着库存消化,公司已取消部分项目的优惠,预计销售均价会有回升.今年以来销售额已达300亿元人民币,完成全年目标98%,预计全年合约销售可达400亿元.

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)上半年纯利大幅倒退94.1%至1,627万元人民币,逊于市场预期;公司并预计首三季盈利大跌75-95%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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