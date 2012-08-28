《香港报摘》--信报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--为防上市公司或专业团体钻空子,香港证监会一周内两度出手.继上周三勒令中国高精密(0591.HK)停牌后,昨天宣布起诉安永会计师事务所[ERNY.UL],原因是安永以"国家机密"为由,拒绝提供关于内地企业"标准水务"的审计资料.安永发言人接受查询时表示,目前不回应事件.
* 其他:
--实物A股ETF(上市交易基金)南方A50(82822.HK)今日上市,南方基金总裁丁晨表示,ETF在首日已满额,现在已准备申请新额度,待内部进行评估后,希望在近月申请加额度.除了A股ETF,她表示也有意发行跨境港股ETF,希望尽快成事.
--银河娱乐(0027.HK)副主席吕耀东表示,8月生意已较7月好转,希望全年博彩市场可以增长18%至25%.一旦中国的房地产及资本市回升,相信有助贵宾厅业务回升.
--多只内地消费股公布业绩,其中汇源果汁(1886.HK)及金威啤酒(0124.HK)上半年俱盈转亏;两者的产品销售量大跌,再加上前者因可换股债的利息开支等影响,后者因原材料价格上升,以致录得亏损.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。