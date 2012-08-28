《香港报摘》--信报8月28日

* 要闻版头条:

--为防上市公司或专业团体钻空子,香港证监会一周内两度出手.继上周三勒令中国高精密(0591.HK)停牌后,昨天宣布起诉安永会计师事务所[ERNY.UL],原因是安永以"国家机密"为由,拒绝提供关于内地企业"标准水务"的审计资料.安永发言人接受查询时表示,目前不回应事件.

* 其他:

--实物A股ETF(上市交易基金)南方A50(82822.HK)今日上市,南方基金总裁丁晨表示,ETF在首日已满额,现在已准备申请新额度,待内部进行评估后,希望在近月申请加额度.除了A股ETF,她表示也有意发行跨境港股ETF,希望尽快成事.

--银河娱乐(0027.HK)副主席吕耀东表示,8月生意已较7月好转,希望全年博彩市场可以增长18%至25%.一旦中国的房地产及资本市回升,相信有助贵宾厅业务回升.

--多只内地消费股公布业绩,其中汇源果汁(1886.HK)及金威啤酒(0124.HK)上半年俱盈转亏;两者的产品销售量大跌,再加上前者因可换股债的利息开支等影响,后者因原材料价格上升,以致录得亏损.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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