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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月28日

路透香港8月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7555港元HKD=)

  美国股市周一收盘涨跌互现,道琼工业指数.DJI收跌33.30点,或0.25%,至13,124.67点;苹果(AAPL.O)再创纪录新高力保Nasdaq指数不失,今日成交量为年内新低,投资者翘首期待美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周五的讲话.[ID:nSB8560261] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  189.160   -0.67      30740            14.670      -0.47
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.950   -3.96      54427             3.087      -1.70
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.780    0.47     171588            83.418      -0.16
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.470   -4.18      97360            20.407      -0.69
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  121.800   -1.97     100637             9.446      -0.57
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   95.260    2.10      23171             7.388      -0.30
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.940   -0.25     175643            68.155       0.15
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.500   -0.89      23976             4.382      -0.64
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.640   -0.83     126827            12.905      -0.73
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.510   -2.16     104465            11.253      -1.29
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.530   -0.25       9549             5.338      -1.34
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.430   -2.39       3820             3.479      -3.36
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.980   -1.54       7118             1.239     -49.82
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.940    1.57      49179             0.301      -2.93 (完)

  --整理 梁慧仪

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