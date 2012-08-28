《香港重要政经日程》--8月28日-9月4日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
8月30日(周四)
-- 公布7月份零售销售数字.
-- 亚太卫星(1045.HK)公布中期业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布中期业绩.
-- 北控水务(0371.HK)公布中期业绩.
-- 中国东方航空(0670.HK)公布中期业绩.
-- 中国地板(2083.HK)公布中期业绩.
-- 招商局国际(0144.HK)公布中期业绩.
-- 中国玻璃(3300.HK)公布中期业绩.
-- 中国森林0930.HK公布中期业绩.
-- 旭光高新材料(0067.HK)公布中期业绩.
-- 中交建(1186.HK)公布中期业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布中期业绩.
-- 中国稀土(0769.HK)公布中期业绩.
-- 中国太平保险(0966.HK)公布中期业绩.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布中期业绩.
-- 周生生(0116.HK)公布中期业绩.
-- 珠江船务(0560.HK)公布中期业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布中期业绩.
-- 大连港(2880.HK)公布中期业绩.
-- 第一天然食品(1076.HK)公布中期业绩.
-- 大成糖业(3889.HK)公布中期业绩.
-- 长城科技0074.HK公布中期业绩.
-- 国浩集团(0053.HK)公布全年业绩.
-- 华电国际(1071.HK)公布中期业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布中期业绩.
-- 经纬纺机0350.HK公布中期业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布中期业绩.
-- 米兰站(1150.HK)公布中期业绩.
-- 南京熊猫(0553.HK)公布中期业绩.
-- 春天百货(0331.HK)公布中期业绩.
-- 宝姿(0589.HK)公布中期业绩.
-- 宝龙地产(1238.HK)公布中期业绩.
-- 上实控股(0363.HK)公布中期业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布中期业绩.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布中期业绩.
-- 四环医药(0460.HK)公布中期业绩.
-- 天津发展(0882.HK)公布中期业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)公布中期业绩.
-- 中联重科(1157.HK)公布中期业绩.
*--11:15 维达国际(3331.HK)中期业绩记者会.
*--16:15 大唐新能源(1798.HK)中期业绩记者会.
--16:30 北京控股(0392.HK)中期业绩记者会.
8月31日(周五)
-- 公布7月份M-3货币供应.
-- 公布7月底外汇基金总资产数字.
-- 21控股(1003.HK)公布中期业绩.
-- 宏通集团(0931.HK)公布中期业绩.
-- 中建科技(0261.HK)公布中期业绩.
-- 中建电讯(0138.HK)公布中期业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布中期业绩.
-- 大成生化科技(0809.HK)公布中期业绩.
-- 中国长远(0110.HK)公布中期业绩.
-- 建滔化工(0148.HK)公布中期业绩.
-- 建滔积层板(1888.HK)公布中期业绩.
-- 铭源医疗(0233.HK)公布中期业绩.
-- 天然乳品(0462.HK)公布全年业绩.
-- 彩星集团(0635.HK)公布中期业绩.
-- 彩星玩具(0869.HK)公布中期业绩.
-- 盛高置地(0337.HK)公布中期业绩.
-- 上置集团(1207.HK)公布中期业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布九个月业绩.
-- 众安房产(0672.HK)公布中期业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 中国投融资(1226.HK)股东周年大会.
--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东周年大会.
--10:00 庄士中国(0298.HK)股东周年大会.
--10:30 允升国际(1315.HK)股东周年大会.
*--11:00 旭光高新材料(0067.HK)业绩记者会.
--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.
--12:00 庄士机构国际(0367.HK)股东周年大会.
--14:00 比亚迪(1211.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 香港兴业(0480.HK)股东周年大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东特别大会.
9月3日(周一)
-- 澳传媒(0491.HK)公布全年业绩.
--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.
--10:00 大昌微线集团(0567.HK)股东周年大会.
--10:30 锦胜集团(0794.HK)股东周年大会.
--14:30 众安房产(0672.HK)业绩记者会.
--14:30 俊和发展(0711.HK)股东周年大会.
--15:00 远东酒店(0037.HK)股东周年大会.
--15:00 建生国际(0224.HK)股东周年大会.
--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东周年大会.
--15:00 三和集团(2322.HK)股东周年大会.
--15:45 Herald Holdings Ltd(0114.HK)股东周年大会.
*9月4日(周二)
-- 数码通(0315.HK)公布年度业绩.
--10:00 新世纪集团(0234.HK)股东周年大会.
--15:30 Joyce Boutique(0647.HK)股东周年大会.
--16:30 中国伽玛(0164.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
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