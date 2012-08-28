《香港报摘》--其他报纸重要消息8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 明报:
--根据香港交易所(0388.HK)最新股权披露,内地科网股腾讯(0700.HK)主要创办人之一、现任执行董事兼首席技术官的张志东,于上周二(21日)以每股平均247.18港元合共沽出25万股,套现逾6,000万港元,持股量下降至3.6%.
* 星岛日报:
--坐落传统豪宅地段,由长实(0001.HK)发展的中半山新盘君珀,项目唯一的天际复式泳池大宅"Kennedy Peak",周一(27日)以1.933亿港元沽出,平均尺价达5万港元,除了成为项目开售以来新高外,更同时以分层户尺价逾3.6万港元,刷新区内两项尺价纪录.
--华电福新能源(0816.HK)主席黄宪培表示,风电的上网矛盾正在趋缓,预期下半年其表现会优于上半年,今年全年的表现亦会胜于去年.
* 苹果日报:
--恒大地产(3333.HK)位于江苏启东的海上威尼斯项目前日(26日)发生事故,一栋兴建中建筑物的棚架倒塌,五人被埋,其中一人死亡,两人获救送院,其后仍有两人被活埋.
--财务顾问公司川盟金融(8020.HK)宣布,收购赌王何鸿燊二房三千金何超蕸有份投资的爱滋病药物业务.这家早前被证监会指股权集中的公司,更首次披露何超蕸原来早已持有川盟4.8%股权.交易完成后,何超蕸的持股量增至10%,成第三大股东,是她于信德(0242.HK)外,另一持重股的上市公司.
* 东方日报:
--银行界指,银行上半年透过按揭及短期贸易融资,抵销内保外贷业务量下跌,令上半年贷款仍录得温和增长,料下半年贷款收缩的压力有所减轻.
* 文汇报:
--中信资源(1205.HK)副主席兼行政总裁曾晨表示,下半年环球经济环境不佳对金属等商品需求会造成影响,因此对下半年有关业务持审慎乐观的态度.
--重庆机电(2722.HK)上半年盈利倒退21.5%至3.04亿元人民币,对于下半年的经营形势,董事长谢华骏表示,8、9月公司所接订单仍在筑底,预计第四季度接单状况有望好转.
* 大公报:
--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)管理层表示,有信心完成全年销售目标,相信煤价下半年会见底回升,有助于公司毛利率提升.
--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)公司秘书徐辉表示,集团将继续加大产能,维持全年目标销售55万辆,其中运动型多用途车(SUV)占22-24万辆.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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