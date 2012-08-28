《香港报摘》--其他报纸重要消息8月28日

* 明报:

--根据香港交易所(0388.HK)最新股权披露,内地科网股腾讯(0700.HK)主要创办人之一、现任执行董事兼首席技术官的张志东,于上周二(21日)以每股平均247.18港元合共沽出25万股,套现逾6,000万港元,持股量下降至3.6%.

* 星岛日报:

--坐落传统豪宅地段,由长实(0001.HK)发展的中半山新盘君珀,项目唯一的天际复式泳池大宅"Kennedy Peak",周一(27日)以1.933亿港元沽出,平均尺价达5万港元,除了成为项目开售以来新高外,更同时以分层户尺价逾3.6万港元,刷新区内两项尺价纪录.

--华电福新能源(0816.HK)主席黄宪培表示,风电的上网矛盾正在趋缓,预期下半年其表现会优于上半年,今年全年的表现亦会胜于去年.

* 苹果日报:

--恒大地产(3333.HK)位于江苏启东的海上威尼斯项目前日(26日)发生事故,一栋兴建中建筑物的棚架倒塌,五人被埋,其中一人死亡,两人获救送院,其后仍有两人被活埋.

--财务顾问公司川盟金融(8020.HK)宣布,收购赌王何鸿燊二房三千金何超蕸有份投资的爱滋病药物业务.这家早前被证监会指股权集中的公司,更首次披露何超蕸原来早已持有川盟4.8%股权.交易完成后,何超蕸的持股量增至10%,成第三大股东,是她于信德(0242.HK)外,另一持重股的上市公司.

* 东方日报:

--银行界指,银行上半年透过按揭及短期贸易融资,抵销内保外贷业务量下跌,令上半年贷款仍录得温和增长,料下半年贷款收缩的压力有所减轻.

* 文汇报:

--中信资源(1205.HK)副主席兼行政总裁曾晨表示,下半年环球经济环境不佳对金属等商品需求会造成影响,因此对下半年有关业务持审慎乐观的态度.

--重庆机电(2722.HK)上半年盈利倒退21.5%至3.04亿元人民币,对于下半年的经营形势,董事长谢华骏表示,8、9月公司所接订单仍在筑底,预计第四季度接单状况有望好转.

* 大公报:

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)管理层表示,有信心完成全年销售目标,相信煤价下半年会见底回升,有助于公司毛利率提升.

--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)公司秘书徐辉表示,集团将继续加大产能,维持全年目标销售55万辆,其中运动型多用途车(SUV)占22-24万辆.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

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