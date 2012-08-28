〔港报财经评论〕欧央行买债计划牵引中港股--香港经济日报8月28日

欧央行买债计划牵引中港股 /林瑞芬

美联储年会及欧洲央行议息会结果均在下周指引港股.同时进行的是希债问题,9月完成由国际货币基金组织、欧洲联盟和欧洲中央银行对希腊经济改革和财政紧缩进程的评估报告,决定了希腊是突然死亡或是苟延残喘.德国仍未口头放松,希债能否过渡,欧央行买债计划效力如何,仍然显得朦胧.拆局而言,只有德国感到经济冷风,才能放下底线.据该国智库Ifo经济学家Klaus Wohlrabe表示,德国企业的出口预期大多负面,为3年来首见.无疑欧元低企对德国出口最为有利,但其一部分出口对象是周边欧盟国,该等国家经济受压日渐加深,减需求的影响程度开始盖过德国得益汇率低企利好程度,德国就会感冷风,9月德国仍有放下底线之可能.

扩容失度及改革失效.据新华社总结,有数据显示,今年上半年沪深股市新股发行融资总额为775亿元人民币,同比虽下跌逾50%,但与此同时,IPO速度不减,为数百家拟上市公司排队待审.此外,上海证券交易所风险警示板实施细则拟对ST股实行”非对称”涨跌幅限制,被指制度设计有失公平.外贸淡风太强烈,持续成中国经济不稳的引子.据汇丰银行最近发布报告称,出口等近期数据显示外围环境带给中国经济的冲击较预期大,由此该行中国首席经济学家屈宏斌下调中国今、明两年的国内生产总值(GDP)增速预估值,由原预估值为8.4%降至8%.政治换届因素,今年是中共政权换届之年,在十八大仍未有确切召开日期,高层人事未敲定,新的权力分配未形成格局下,难以具体定下新的路线政策.难免令目前市场人士,对政策的预期乏强烈憧憬.

上证踏入技术鬼门关.总括而言,中国股市近月的破底无疑拖累着本港中资股,尤其国指明显跑输于恒指,令恒指纵有升势都变得不实在.惟对中国经济及业绩缺乏信心,当源于因欧债问题严重拖跨投资及消费预期.所以当前推论,要先弄清欧央行买债计划详情,确认债务问题平伏,方能判断解困中国股市以及港股在8月上落后真方向之眉目.(003)