〔港报财经评论〕中资股盈利硬着陆--信报8月28日

中资股盈利硬着陆 /习广思

欧洲救市时间只剩一个月?索罗斯6月初曾预言欧罗危机在三个月升至高峰,即欧洲只有三个月时间来化解危机,而德国将是成败的关键.10月是其预言的死线.市场已分化成两派,一派对欧央行买债计划没有信心,另一派预期欧央行买债计划将改变整个游戏(成功力挽狂澜);不过,德国反对买债的强硬姿态未有改变,德国央行行长魏德曼直指,央行买债计划是毒品,会令德国政府上瘾.这是事实也早成为市场共识,欧央行已尝过毒品滋味(LTRO),市场预计央行毒瘾会继续加深;不吸毒的话,结果可能是经济崩溃祸及全球.深圳扩大自由行,珠宝、化妆品零售股逆市急升.股市跟红顶白,有钱赚自然不放过,但放眼香港社会,靠自由行赚到尽背后的社会成本,以及引发的社会问题,这条数又应该如何计呢.梁特首上任前曾说,暂时无意扩大自由行;7月上任后则说,自由行不能过了头.

盈利第四季将反弹6月份的盈警潮是跨行业,经济前景黯淡,周期性股份复苏无望,更甚的是,许多投资者原以为业绩较稳定的公司,由大型保险股以及过往高增长的消费股,均发布盈警预示盈利倒退.Jefferies全球首席股票策略师Sean Darby指出,这次中资股盈利”硬着陆”,归纳的三大因素包括1)营运资金紧绌,2)生产成本上涨,3)存货压力急升,最终令利润及现金流出现恶化.

当然,这次中期业绩中能够出现惊喜的公司寥寥可数,但在基金选美的心态下,这些业绩前景较为乐观的公司,肯定会获追捧,极速推高股价.然而,对整体中资公司而言,Darby的论调是,投资者用bottom-up方法来看中资股,盈利前景不见得乐观,用top-down方法来看中资股,经济则只能等待中央出招救亡.如是观之,中资股的挣扎尚未完结呢.花旗报告预期,第三季中资股盈利仍疲弱,第四季有望反弹,一是基数效应,二是商品价格下跌,三是政策放松.正如经济师对经济的预期,由年中推迟到第三季,再推迟至第四季,分析员口中的”有望”,仍是一个乐观期望而已.(B02)

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留意贝南奇发言 /苏子

本周全球投资者最为关心的,相信便是本周五起一连三天举行的Jackson Hole年会,各大小投资者均希望能从年会中得到联储局主席贝南奇是否会在下月议息后推出QE3措施的明确讯息.由于前年所举行的Jackson Hole年会曾强烈暗示会推出QE2措施,结果随后联储局真的在前年9月份议息后推出QE2,因此才令市场十分重视每年举行一次的Jackson Hole年会.倾向相信贝南奇在是次Jackson Hole年会上的发言较大机会会像去年般的了无新意,故稍后美元的走势不宜看得太淡,反而更要小心市场一旦在年会中取得大失所望的讯息后,美元将会出现绝地反弹,杀众美元淡友一个措手不及.

例如今年美国10年期国债息率跌至1.39%的历史新低,便主要是与欧债危机有关,换言之,不是因为市场炒作联储局可能会推出QE3而导致美国国债息率急跌;至于美元亦不是因为联储局”放水”而出现大型下跌浪,近两年只是保持上落市的走势.因此,联储局在9月份议息后是否真的”放水”,估计亦改变不了美元目前看来要运行的上升趋势.倘若联储局真的在下月份”放水”,相信对美元的负面冲击只会是昙花一现,因市场可以炒作”放水”后的美国经济复苏力度将会加快,以及有利奥巴马政府在今年的11月大选中连任;市场或因此炒高美元,使联储局即使”放水”,但美元却出现不跌反升的相反走势.

如美元在9月份可以承接今年5月份的单边上升势头,美汇指数可以成功突破84.10的今年高位,届时欧罗兑美元自然是无运行,但笔者估计,欧罗汇价在美元上升的同时,只是兑美元的表现较为差劲,但欧罗兑其他主要货币却不一定呈现弱势,特别是近日表现强劲的欧罗兑澳元.如美元上升,欧罗兑澳元同样造好,将反映澳元兑美元已陷入一个明显下跌浪里运行.因此,投资者若看见稍后美元可以破关而上的话,最好不要逆市趁低买入澳元兑美元.短线而言,澳元兑美元的重要支持在100天SMA的1.0205水平,一旦失守,料”一算”关口将岌岌可危.(B09)