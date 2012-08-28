版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 09:33 BJT

〔香港股市〕恒指开低0.4%,跌破200日移动均线水位

路透香港8月28日电---香港股市周二开低,国企股疲弱拖累大盘跌破200日移动均线切入点.自从7月31日以来,恒指仅一日未曾收在该水准上方.

恒生指数.HSI开盘下跌0.4%至19,723.3点.恒生国企指数.HSCE下跌0.6%.(完)

--编译 沈以文;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐