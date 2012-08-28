〔港报社评〕德法债主拒买账,希腊脱险不乐观--信报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
希腊总理萨马拉斯上周与德法领袖会晤,希望获得两国支持希腊延展削赤计划期限,但无功而还.昨天德国“莱茵邮报”更引述欧盟外交官员消息,指因为希腊政府承诺实行的私有化措施延至9月展开,因而“三头马车”对希腊改革的审核报告,也将延至10月初才提交.
照目前形势观察,希腊在逃出债务危机进程中,折转风险又再涌现.在获得新一轮贷款援助前,库房囊空如洗,违约危机恐怕又再度落入投资者眼球之中.
希腊经济已连续5年衰退,积累萎缩幅度逾20%.今年二季度GDP收缩6.2%,经济下滑的深度和速度,相信超过欧盟和国基会救助项目的设想之外.如无意外,2014年把债务占GDP比率降至3%目标,机会十分渺茫.
德国国内不少议员对希腊无法完成救援协议的紧缩改革,已愈来愈感到不耐烦,纷纷表示若希腊不能达成救助协议,就应该任由该国“自生自灭”.上周末,由默克尔领导的黑黄执政联盟内部,就希腊是否退出欧罗区的问题再度激烈争辩.
值得注意的是,在希腊“退欧”风险挥之不去的预期与忧虑阴影下,希腊国内欧罗存款已持续大幅流失,去年数目高达350亿欧罗,今年上半年,银行再流失逾200亿,资金大量外逃.银行资产萎缩,增资困难,不仅令希腊银行体系摇摇欲坠,而融资借贷活动难以展开,令希腊经济更难以摆脱衰退命运.
目前南欧和北欧之间的分歧与摩擦无法消弭.基于“三头马车”对希腊的改革评估尚未结束,即使最终不得不“放水”,但以德国为首的北欧国家,国内对向希腊输血的反弹愈来愈大,随着德国大选临近,更已演变为一个实在而迫切的政治问题,不容默克尔回避.
另一方面,希腊民众的生活水平急跌,经济在可见将来持续衰退,发展无望.萨马拉斯如今更无法取得德法支持,把削赤紧缩计划延期,求得残喘之机,一旦执政三党在群众愤懑升温下出现裂痕甚至瓦解,希腊退欧的风险势必大增.
可以说,纾缓希腊债务危机的前景,令人不敢乐观.希腊命运系于国内外的政治博弈,事态演变愈来愈受政治风险主导.危机的防御也更形脆弱.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。