〔港报社评〕德法债主拒买账,希腊脱险不乐观--信报8月28日

希腊总理萨马拉斯上周与德法领袖会晤,希望获得两国支持希腊延展削赤计划期限,但无功而还.昨天德国“莱茵邮报”更引述欧盟外交官员消息,指因为希腊政府承诺实行的私有化措施延至9月展开,因而“三头马车”对希腊改革的审核报告,也将延至10月初才提交.

照目前形势观察,希腊在逃出债务危机进程中,折转风险又再涌现.在获得新一轮贷款援助前,库房囊空如洗,违约危机恐怕又再度落入投资者眼球之中.

希腊经济已连续5年衰退,积累萎缩幅度逾20%.今年二季度GDP收缩6.2%,经济下滑的深度和速度,相信超过欧盟和国基会救助项目的设想之外.如无意外,2014年把债务占GDP比率降至3%目标,机会十分渺茫.

德国国内不少议员对希腊无法完成救援协议的紧缩改革,已愈来愈感到不耐烦,纷纷表示若希腊不能达成救助协议,就应该任由该国“自生自灭”.上周末,由默克尔领导的黑黄执政联盟内部,就希腊是否退出欧罗区的问题再度激烈争辩.

值得注意的是,在希腊“退欧”风险挥之不去的预期与忧虑阴影下,希腊国内欧罗存款已持续大幅流失,去年数目高达350亿欧罗,今年上半年,银行再流失逾200亿,资金大量外逃.银行资产萎缩,增资困难,不仅令希腊银行体系摇摇欲坠,而融资借贷活动难以展开,令希腊经济更难以摆脱衰退命运.

目前南欧和北欧之间的分歧与摩擦无法消弭.基于“三头马车”对希腊的改革评估尚未结束,即使最终不得不“放水”,但以德国为首的北欧国家,国内对向希腊输血的反弹愈来愈大,随着德国大选临近,更已演变为一个实在而迫切的政治问题,不容默克尔回避.

另一方面,希腊民众的生活水平急跌,经济在可见将来持续衰退,发展无望.萨马拉斯如今更无法取得德法支持,把削赤紧缩计划延期,求得残喘之机,一旦执政三党在群众愤懑升温下出现裂痕甚至瓦解,希腊退欧的风险势必大增.

可以说,纾缓希腊债务危机的前景,令人不敢乐观.希腊命运系于国内外的政治博弈,事态演变愈来愈受政治风险主导.危机的防御也更形脆弱.(A02)