〔港报社评〕遏私楼有顾忌,公营房屋莫拖--经济日报8月28日

最新民调显示新政府团队民望跌至不合格水平,特首个人民望亦坠至50分的不合格边缘.新政府工作千头万绪,惟要挽民望,关键仍是如何协助市民安居,除要促私楼市场健康发展外,增加公营房屋供应更不能再等.

梁振英上任后多次表明不会推倒私楼楼价后,更表明不会拉低楼价迁就市民的购买力.新政府不欲遏抑楼价,不难理解,因担心损及香港140万个已置业家庭的利益.惟任由私楼泡沫再胀,却恐重蹈97年楼市泡沫爆破、重挫香港民生与经济的覆辙.

新政府遏抑楼市有投鼠忌器之忧,有关措施的方法与力度难免有限,而对私楼态度愈是如此,港府就有责任与需要,加力加快公营房屋,即公屋与居屋的供应,协助中下阶层市民在楼价续升下能有安居之所.不少“政府、机构或社区”土地长期闲置,亦已经平整,可在短时间内建屋.房委会亦可加快手头上的建屋计划,关键是港府是否有决心尽快增加公营房屋供应.

新政府目前仍未调整前任政府定下的公营房屋目标,如每年兴建15,000个公屋单位、后年起才每年供应5,000个居屋单位,明显未能满足市民现时的需要.新政府应扩大公营房屋计划,向市民清晰表明未来两三年可以增加多少供应,才有望挽回市民对港府房策的信心.

理顺楼市,让市民安居,是梁振英在竞选特首时的承诺,特首要挽民望,就必须履行承诺.若房策仍续拖拉、私楼楼价续飙、增建公屋居屋续无期,那民望要反弹就更难.(A10)