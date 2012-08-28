〔港报社评〕遏私楼有顾忌,公营房屋莫拖--经济日报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
最新民调显示新政府团队民望跌至不合格水平,特首个人民望亦坠至50分的不合格边缘.新政府工作千头万绪,惟要挽民望,关键仍是如何协助市民安居,除要促私楼市场健康发展外,增加公营房屋供应更不能再等.
梁振英上任后多次表明不会推倒私楼楼价后,更表明不会拉低楼价迁就市民的购买力.新政府不欲遏抑楼价,不难理解,因担心损及香港140万个已置业家庭的利益.惟任由私楼泡沫再胀,却恐重蹈97年楼市泡沫爆破、重挫香港民生与经济的覆辙.
新政府遏抑楼市有投鼠忌器之忧,有关措施的方法与力度难免有限,而对私楼态度愈是如此,港府就有责任与需要,加力加快公营房屋,即公屋与居屋的供应,协助中下阶层市民在楼价续升下能有安居之所.不少“政府、机构或社区”土地长期闲置,亦已经平整,可在短时间内建屋.房委会亦可加快手头上的建屋计划,关键是港府是否有决心尽快增加公营房屋供应.
新政府目前仍未调整前任政府定下的公营房屋目标,如每年兴建15,000个公屋单位、后年起才每年供应5,000个居屋单位,明显未能满足市民现时的需要.新政府应扩大公营房屋计划,向市民清晰表明未来两三年可以增加多少供应,才有望挽回市民对港府房策的信心.
理顺楼市,让市民安居,是梁振英在竞选特首时的承诺,特首要挽民望,就必须履行承诺.若房策仍续拖拉、私楼楼价续飙、增建公屋居屋续无期,那民望要反弹就更难.(A10)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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