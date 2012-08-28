〔港报社评〕温和与激进民主派的消长影响香港未来发展--明报8月28日

这次立法会选举,其中两个议题对选举的影响,值得关注.国教科争议,关乎建制派和民主派在议会的力量对比.民主派应怎样与中国互动的争议,则关乎激进民主派与温和民主派力量的消长.在香港迈向双普选、民主进程处于关键时刻之际,温和民主派的消长影响深远,选民必须善用手中的一票.

国教科争议不但关乎建制派与民主派在议会的议席对比,对日后政治生态也有指标意义,设若争议毋损建制派选情,则政府的“撤科再议”压力就大大纾缓.设若争议明显地有利于民主派选情,则政府不可能漠视民意民情.

关于香港政制和选举安排,中国的角色必须要面对,因此,政党寻求与中国对话,难言不对.使人关注的是,政党与中国商讨有没有足够透明度,包括政党所提方案在社会上是否得到一定共识,商讨进展有否充分交代等.建制派人士到中联办所以会引起质疑和反感,这完全是秘密行事的结果.

民主党因为与中国互动而承受的压力,实质是民主派两条路线的分歧,民主党坚守原则、争取对话的温和路线,若能成为民主派的主导力量,看不到会带来什么负面影响.设若激进路线主导民主派,届时香港政局会如何发展,是需要思考的问题.当然,激进民主派与温和民主派若不相互排斥,在一定程度相互容让下共同推动民主,自是最理想状况,也最符合港人的利益,未知民主派诸君,是否有大开大阖的魄力和智慧而已.(A04)