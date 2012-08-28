〔港报社评〕温和与激进民主派的消长影响香港未来发展--明报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
这次立法会选举,其中两个议题对选举的影响,值得关注.国教科争议,关乎建制派和民主派在议会的力量对比.民主派应怎样与中国互动的争议,则关乎激进民主派与温和民主派力量的消长.在香港迈向双普选、民主进程处于关键时刻之际,温和民主派的消长影响深远,选民必须善用手中的一票.
国教科争议不但关乎建制派与民主派在议会的议席对比,对日后政治生态也有指标意义,设若争议毋损建制派选情,则政府的“撤科再议”压力就大大纾缓.设若争议明显地有利于民主派选情,则政府不可能漠视民意民情.
关于香港政制和选举安排,中国的角色必须要面对,因此,政党寻求与中国对话,难言不对.使人关注的是,政党与中国商讨有没有足够透明度,包括政党所提方案在社会上是否得到一定共识,商讨进展有否充分交代等.建制派人士到中联办所以会引起质疑和反感,这完全是秘密行事的结果.
民主党因为与中国互动而承受的压力,实质是民主派两条路线的分歧,民主党坚守原则、争取对话的温和路线,若能成为民主派的主导力量,看不到会带来什么负面影响.设若激进路线主导民主派,届时香港政局会如何发展,是需要思考的问题.当然,激进民主派与温和民主派若不相互排斥,在一定程度相互容让下共同推动民主,自是最理想状况,也最符合港人的利益,未知民主派诸君,是否有大开大阖的魄力和智慧而已.(A04)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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