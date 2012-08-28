〔港报社评〕港姐决赛残局急待收拾--星岛日报8月28日

无线电视台今年搞“一人一票选港姐”兼名车抽奖,成功把决赛高潮收视率一度推高至30点,百万观众全神贯注之际,却出现电脑系统失灵的反高潮,监管当局收到历来单日最多的市民投诉.

今年是无线主办港姐选举40周年,推出“一人一票”选举,名义是提高比赛“公信力”,回应外间一些“靠后台上位”的批评,内里相信是透过加强参与,提高收视率.

无线为了力挽港姐收视,首次引入观众投票环节,处理得比较严谨,只在决赛评判选出3位最高分者后,才由观众凭身分证号码,透过电脑或手机投票决定冠亚季.为了吸引观众投票,更由赞助商送出价值48万元的欧洲名车一辆供抽奖.

这一招数加上大力宣传,令节目平均收视率回升到27点,到投票阶段时,收视率更升破30点.可是电视台竟然网络瘫痪,招来观众批评.通讯事务管理局1天内收到约450宗投诉,电视台直接收到投诉约80宗.

电视台本来预计可应付50万人投票,为今次观众投票提供技术支援的公司表示,当时要应付的网络流量竟然超过香港人口.电视台将聘用独立公司调查是否有人入侵网络,又表示会在短期内安排如何向观众送出名车.

互联网兴起,提供多样化的资讯娱乐,成为电视台的重要竞争对手,另一方面,向电视台提供互动节目的好渠道.港姐决赛等节目引入观众互动环节,希望成为打破瓶颈的出路,但是显然要多下苦功改善网络保安.(A04)