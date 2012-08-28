〔港报社评〕港姐决赛残局急待收拾--星岛日报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
无线电视台今年搞“一人一票选港姐”兼名车抽奖,成功把决赛高潮收视率一度推高至30点,百万观众全神贯注之际,却出现电脑系统失灵的反高潮,监管当局收到历来单日最多的市民投诉.
今年是无线主办港姐选举40周年,推出“一人一票”选举,名义是提高比赛“公信力”,回应外间一些“靠后台上位”的批评,内里相信是透过加强参与,提高收视率.
无线为了力挽港姐收视,首次引入观众投票环节,处理得比较严谨,只在决赛评判选出3位最高分者后,才由观众凭身分证号码,透过电脑或手机投票决定冠亚季.为了吸引观众投票,更由赞助商送出价值48万元的欧洲名车一辆供抽奖.
这一招数加上大力宣传,令节目平均收视率回升到27点,到投票阶段时,收视率更升破30点.可是电视台竟然网络瘫痪,招来观众批评.通讯事务管理局1天内收到约450宗投诉,电视台直接收到投诉约80宗.
电视台本来预计可应付50万人投票,为今次观众投票提供技术支援的公司表示,当时要应付的网络流量竟然超过香港人口.电视台将聘用独立公司调查是否有人入侵网络,又表示会在短期内安排如何向观众送出名车.
互联网兴起,提供多样化的资讯娱乐,成为电视台的重要竞争对手,另一方面,向电视台提供互动节目的好渠道.港姐决赛等节目引入观众互动环节,希望成为打破瓶颈的出路,但是显然要多下苦功改善网络保安.(A04)
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