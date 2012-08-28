〔港报社评〕教协搞“良心约章”制造白色恐怖--文汇报8月28日

教协早前煽动罢课罢教,威胁政府搁置国教科,不但不获社会支持,而且引发公愤.教协再提出让教师签署所谓“良心约章”,逼迫教师拒教德育及国民教育科.教协强迫老师签署“良心约章”,将不愿签署的教师标签为“无良心”,这完全是在制造白色恐怖.教协搞所谓“良心约章”就是一种选举操作,为反对国民教育的反对派造势,严重扭曲选情.选举事务委员会应关注教协的此一选举操作,对其违反选举公正公平原则的做法作出谴责.

教协启动“教师良心约章”签署行动,逼迫教师签署,并会将具名签署在教协网页公开展示.教协此举旨在制造白色恐怖,引发大批老师不满,不少老师对签署“约章”与否感到压力.有老师表明不会签署,并反映已收到许多老师投诉,指教协的行动将教育政治化.许多教师指出,教协要求教师签署“良心约章”,其实只是利用教师,将反国民教育强加于别人身上.

教育界人士质疑,教协所谓“良心约章”之举,根本就是想“数人头”去增强自己的声音,是“一种手段和策略”.有老师坦言,对签署与否感到非常为难, “如果具名签署,又唔知学校校长会点睇.如果唔签,家长又会唔会觉得我无良心呢? ”许多老师认为,教协此举会令老师与老师之间,及老师与学校管理层之间出现分化.教协搞“良心约章”,制造白色恐怖和社会分化,教育界和全社会都应抵制和谴责.(A03)