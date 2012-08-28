〔港报社评〕教协搞“良心约章”制造白色恐怖--文汇报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
教协早前煽动罢课罢教,威胁政府搁置国教科,不但不获社会支持,而且引发公愤.教协再提出让教师签署所谓“良心约章”,逼迫教师拒教德育及国民教育科.教协强迫老师签署“良心约章”,将不愿签署的教师标签为“无良心”,这完全是在制造白色恐怖.教协搞所谓“良心约章”就是一种选举操作,为反对国民教育的反对派造势,严重扭曲选情.选举事务委员会应关注教协的此一选举操作,对其违反选举公正公平原则的做法作出谴责.
教协启动“教师良心约章”签署行动,逼迫教师签署,并会将具名签署在教协网页公开展示.教协此举旨在制造白色恐怖,引发大批老师不满,不少老师对签署“约章”与否感到压力.有老师表明不会签署,并反映已收到许多老师投诉,指教协的行动将教育政治化.许多教师指出,教协要求教师签署“良心约章”,其实只是利用教师,将反国民教育强加于别人身上.
教育界人士质疑,教协所谓“良心约章”之举,根本就是想“数人头”去增强自己的声音,是“一种手段和策略”.有老师坦言,对签署与否感到非常为难, “如果具名签署,又唔知学校校长会点睇.如果唔签,家长又会唔会觉得我无良心呢? ”许多老师认为,教协此举会令老师与老师之间,及老师与学校管理层之间出现分化.教协搞“良心约章”,制造白色恐怖和社会分化,教育界和全社会都应抵制和谴责.(A03)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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