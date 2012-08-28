〔中国金融〕国际金融公司同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款

路透香港8月28日电---世界银行旗下国际金融公司(IFC)同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款,以帮助这家企业在中国中西部欠发达省份扩大针对中小企业的小额信贷规模.

IFC是首个获批与国内银行在境内市场进行货币互换交易的多边机构,此项贷款即由其新设立的货币互换项目提供资金.由于使用人民币提供贷款,IFC可以满足私营部门客户的特定融资需求,同时帮助他们避免外汇风险.

这笔贷款将帮助富登信贷在未来几年中在中国四川、重庆、湖北三省发放总值超过20亿人民币贷款.

富登信贷是富登金融控股公司的子公司,后者由新加坡政府投资机构淡马锡控股全资拥有.IFC为中国最大的小额信贷行业投资人之一,现有约10个项目,总计2,000万美元以上的投资组合.(完)