〔中国金融〕国际金融公司同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---世界银行旗下国际金融公司(IFC)同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款,以帮助这家企业在中国中西部欠发达省份扩大针对中小企业的小额信贷规模.
IFC是首个获批与国内银行在境内市场进行货币互换交易的多边机构,此项贷款即由其新设立的货币互换项目提供资金.由于使用人民币提供贷款,IFC可以满足私营部门客户的特定融资需求,同时帮助他们避免外汇风险.
这笔贷款将帮助富登信贷在未来几年中在中国四川、重庆、湖北三省发放总值超过20亿人民币贷款.
富登信贷是富登金融控股公司的子公司,后者由新加坡政府投资机构淡马锡控股全资拥有.IFC为中国最大的小额信贷行业投资人之一,现有约10个项目,总计2,000万美元以上的投资组合.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。