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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:41 BJT

〔香港数据〕7月份出口值按年跌3.5%,输往欧盟的出口进一步大幅下滑

路透香港8月28日电---香港政府统计处周二公布,7月整体出口和进口货值按年分别下跌3.5%和1.8%,因输往欧盟的出口进一步大幅下滑,而多个亚洲市场亦续见弱势.

发言人表示,先进经济体脆弱的经济及财政状况,加上这些因素对亚洲的不利影响,将继续笼罩着全球贸易环境.因此,香港短期的出口前景仍然黯淡.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2012年7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5

2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

12年5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1

11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1

11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI-MCE-CMN]

浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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