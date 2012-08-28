〔香港数据〕7月份出口值按年跌3.5%,输往欧盟的出口进一步大幅下滑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---香港政府统计处周二公布,7月整体出口和进口货值按年分别下跌3.5%和1.8%,因输往欧盟的出口进一步大幅下滑,而多个亚洲市场亦续见弱势.
发言人表示,先进经济体脆弱的经济及财政状况,加上这些因素对亚洲的不利影响,将继续笼罩着全球贸易环境.因此,香港短期的出口前景仍然黯淡.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2012年7月 -3.5 -3.5 -1.8
6月 -4.8 -4.7 -2.9
5月 +5.2 +5.6 +4.6
4月 +5.6 +6.3 +5.0
3月 -6.8 -6.4 -4.7
2月 +14.0 +14.4 +20.8
1月 -8.6 -7.9 -10.5
2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1
11月 +2 +2.5 +8.8
10月 +11.5 +12.0 +10.9
9月 -3.0 -2.7 +2.3
8月 +6.8 +7.1 +14.1
7月 +9.3 +9.9 +10.2
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
12年5-7月 -3.7 -3.8 -1.4
4-6月 -3.7 -3.8 -1.5
3-5月 -4.0 -4.1 -3.5
2-4月 +3.8 +3.7 +1.7
1-3月 +3.3 +3.4 +1.1
11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1
11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3
11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7
9-11月 -6.1 -6.0 -4.8
8-10月 +5.0 +5.4 +9.2
7-9月 +0.9 +1.2 +1.1
6-8月 +1.5 +1.9 +2.5
5-7月 -3.4 -3.0 +0.2 (完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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