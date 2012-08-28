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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 11:01 BJT

〔香港个股〕光大国际正配售高至12.74亿港元的股份--销售文件

路透香港8月28日电---据路透周二获得的销售文件显示,在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)以先旧后新方式,在市场上配售高至12.74亿港元的股份.

销售文件显示,光大国际按每股3.53-3.64港元,配售3.5亿股新股;配售价较光大国际停牌前周一收盘价3.89港元,折让6.4-9.3%.

摩根大通(JPM.N)负责是次配售安排.

光大国际今早的公告称,停牌以待刊发内容有关配售现有股份及认购新股之公告.

光大国际的最终控股股东为中国光大集团,持股约50.17%.该公司此前公布,今年上半年净利6.05亿港元,按年增长72%.(完)

浏览光大国际其他新闻,请点选[0257CMN]

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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