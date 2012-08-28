〔香港个股〕招金矿业将认购澳洲黄金生产商Norseman约8.95%股权

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---中国金矿业者--招金矿业(1818.HK)周二公布,将认购澳洲黄金生产商诺斯曼黄金公司(Norseman Gold)NGX.AX约8.95%股权,而本次交易有待澳洲外商投资审查局和中国相关政府部门的批准.
招金矿业的公告称,通过其全资子公司金脉国际认购诺斯曼黄金公司1亿股增发股份,价格为每股0.04澳元,涉资400万澳元(约3,224万港元).而该增发额度来自诺斯曼公司大股东Tulla资源集团确认认购的部分.本次交易完成后,Tulla对诺斯曼黄金公司的持股为27.73%.
诺斯曼黄金公司在英国创业板和澳洲交易所挂牌,是一家专注西澳地区的成熟黄金生产企业,其主要资产为诺斯曼黄金项目.按JORC标准,诺斯曼金田拥有2,200万吨、品位4.7克/吨的矿石量,相当于340万盎司的黄金资源量.
招金矿业午盘初段跌1.27%,报10.88港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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