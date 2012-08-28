〔香港个股〕招金矿业将认购澳洲黄金生产商Norseman约8.95%股权

路透香港8月28日电---中国金矿业者--招金矿业(1818.HK)周二公布,将认购澳洲黄金生产商诺斯曼黄金公司(Norseman Gold)NGX.AX约8.95%股权,而本次交易有待澳洲外商投资审查局和中国相关政府部门的批准.

招金矿业的公告称,通过其全资子公司金脉国际认购诺斯曼黄金公司1亿股增发股份,价格为每股0.04澳元,涉资400万澳元(约3,224万港元).而该增发额度来自诺斯曼公司大股东Tulla资源集团确认认购的部分.本次交易完成后,Tulla对诺斯曼黄金公司的持股为27.73%.

诺斯曼黄金公司在英国创业板和澳洲交易所挂牌,是一家专注西澳地区的成熟黄金生产企业,其主要资产为诺斯曼黄金项目.按JORC标准,诺斯曼金田拥有2,200万吨、品位4.7克/吨的矿石量,相当于340万盎司的黄金资源量.

招金矿业午盘初段跌1.27%,报10.88港元.(完)

浏览招金矿业其他新闻,请点选[1818.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)