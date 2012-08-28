〔中国个股〕招商地产拟将东力作为房地产发展平台,具体方向仍须研究

路透香港8月28日电---央企背景的招商地产000024.SZ周二表示,公司收购从事电子贸易的东力实业(0978.HK)控股权后,未来考虑后者作为房地产发展平台之一,但具体如何进行和操作,则仍要仔细厘订策略,并与股东和联交所沟通,目前未有定案.

招商地产财务总监黄培坤在东力实业股东大会后接受路透访问表示,对下一步如何发展和利用东力这个平台有很多想法,但目前仍不成熟.

"我们买了这家公司,是想把它做好、做大;我们的主业是地产,也会逐渐做些相关连(的业务),朝本身主业去做."身兼东力主席的黄培坤说.

招商地产今年4月提出收购股东力70.18%的已发行股本,涉资近2亿港元.而内地房地产龙头--万科(000002.SZ)200002.SZ稍早亦收购了香港上市公司南联地产(1036.HK),作为公司国际化的海外发展先锋.

目前东力的市值只约12.3亿港元,规模较小.黄培坤表示,会维持东力原来的电子贸易业务.他指出,招商地产每年建房子涉及的采购额达数百亿元人民币,东力在这方面也可以提供协助.至于下一步计划,包括会否将商业房地产注入东力,他则表示目前有很多想法,但没有确定的安排.

"(注入商业房地产)是想法之一,我们有很多想法,因为要根据股东的需要,还有市场(的看法),母公司的战略,现在还没有确定的安排."黄培坤说.

他指出,招商局集团在香港发展多年,很熟悉市场;而招商地产通过一家本地注册公司瑞嘉在香港从事投资发展多年,总资产达300亿元人民币,但内地肯定是公司的主战场,招商地产与置地(HKLD.SI)和九龙仓(0004.HK)等在内地都有项目合作.

对于内地楼市下半年的展望,黄培坤相信,很多调控政策不大可能于近期放松,因为房价仍较高,降息降准后,房价更坚挺,交易量也上来,调控不用放松,市场也能够发展得较好.(完)