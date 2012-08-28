〔中国个股〕招商地产拟将东力作为房地产发展平台,具体方向仍须研究

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---央企背景的招商地产000024.SZ周二表示,公司收购从事电子贸易的东力实业(0978.HK)控股权后,未来考虑后者作为房地产发展平台之一,但具体如何进行和操作,则仍要仔细厘订策略,并与股东和联交所沟通,目前未有定案.
招商地产财务总监黄培坤在东力实业股东大会后接受路透访问表示,对下一步如何发展和利用东力这个平台有很多想法,但目前仍不成熟.
"我们买了这家公司,是想把它做好、做大;我们的主业是地产,也会逐渐做些相关连(的业务),朝本身主业去做."身兼东力主席的黄培坤说.
招商地产今年4月提出收购股东力70.18%的已发行股本,涉资近2亿港元.而内地房地产龙头--万科(000002.SZ)200002.SZ稍早亦收购了香港上市公司南联地产(1036.HK),作为公司国际化的海外发展先锋.
目前东力的市值只约12.3亿港元,规模较小.黄培坤表示,会维持东力原来的电子贸易业务.他指出,招商地产每年建房子涉及的采购额达数百亿元人民币,东力在这方面也可以提供协助.至于下一步计划,包括会否将商业房地产注入东力,他则表示目前有很多想法,但没有确定的安排.
"(注入商业房地产)是想法之一,我们有很多想法,因为要根据股东的需要,还有市场(的看法),母公司的战略,现在还没有确定的安排."黄培坤说.
他指出,招商局集团在香港发展多年,很熟悉市场;而招商地产通过一家本地注册公司瑞嘉在香港从事投资发展多年,总资产达300亿元人民币,但内地肯定是公司的主战场,招商地产与置地(HKLD.SI)和九龙仓(0004.HK)等在内地都有项目合作.
对于内地楼市下半年的展望,黄培坤相信,很多调控政策不大可能于近期放松,因为房价仍较高,降息降准后,房价更坚挺,交易量也上来,调控不用放松,市场也能够发展得较好.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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