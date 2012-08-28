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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 14:43 BJT

〔中港个股〕中兴通讯称今年智能手机和平板电脑出货力拼成长一倍

路透香港8月28日电---中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二表示,今年目标是让智能手机和平板电脑出货量成长一倍以上,锁定强劲成长的全球需求.中兴通讯为世界第四大移动手机供应商及第五大电信设备制造商.

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