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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:27 BJT

〔香港股市〕恒生指数收涨0.1%,持于200日移动均线上方

路透香港8月28日电---香港股市周二勉强录得三个交易日内的首个涨幅,但成交接近2012年低位,因投资者大多离场观望,即将在美国举行的全球央行总裁会议或提供刺激措施方面的线索.

恒生指数.HSI扭转早盘跌势,收高0.1%,报19,811.8点.恒生国企指数.HSCE收低0.2%,至9,521.8点.

中国内地股市上证综指.SSEC扳回早盘跌势,收高0.9%,至2,073.2点,为8月6日以来最大单日涨幅.沪深300指数.CSI300上涨0.5%.

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