〔离岸人民币〕SWIFT称31个国家的人民币支付比重已超过支付总量10%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港8月28日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二发布报告称,在和中国或香港有支付往来的158个国家中,已有31个国家的人民币支付比重超过总支付量的10%.
报告称,平均来看,所有这些国家的人民币支付比重为4%.如果除去美国(其人民币支付比重只占0.3%),这一比重将上升至10%.
SWIFT并称,人民币支付势头强劲的是海湾国家、新加坡和英国,以及加拿大和德国.不过,美国、日本和澳大利亚的采纳水平仍较低.
报告将和中国/香港有支付往来的国家分为三类,其中人民币支付比重超过10%的在所有国家中占20%,在4-10%之间的有13%的国家,其余为低于4%的.
此外,人民币支付量的市场份额在7月上升至第15位,为0.45%,去年同期则为第18位,0.3%.而要成为主要支付货币,人民币的份额应达到2%.目前欧元和美元的支付比重分别为43%和31%.
SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
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