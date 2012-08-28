〔离岸人民币〕SWIFT称31个国家的人民币支付比重已超过支付总量10%

路透香港8月28日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二发布报告称,在和中国或香港有支付往来的158个国家中,已有31个国家的人民币支付比重超过总支付量的10%.

报告称,平均来看,所有这些国家的人民币支付比重为4%.如果除去美国(其人民币支付比重只占0.3%),这一比重将上升至10%.

SWIFT并称,人民币支付势头强劲的是海湾国家、新加坡和英国,以及加拿大和德国.不过,美国、日本和澳大利亚的采纳水平仍较低.

报告将和中国/香港有支付往来的国家分为三类,其中人民币支付比重超过10%的在所有国家中占20%,在4-10%之间的有13%的国家,其余为低于4%的.

此外,人民币支付量的市场份额在7月上升至第15位,为0.45%,去年同期则为第18位,0.3%.而要成为主要支付货币,人民币的份额应达到2%.目前欧元和美元的支付比重分别为43%和31%.

SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)