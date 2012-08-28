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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:59 BJT

〔香港个股〕腾讯控股发行2018年到期6亿美元优先票据息率为3.375%

路透香港8月29日电---中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三宣布,其拟发行的6亿美元于2018年到期的优先票据息率定为3.375%.

公司的声明称,该批票据于2018年3月5日到期,由2013年3月5日起每半年付息一次.公司拟将集资所得款项用作一般企业用途.

腾讯控股本月中公布其第二季净利按年增长32%,符合市场预期.[ID:nSH0112823]

该股周二收报242.6港元,过去一个月涨近7%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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