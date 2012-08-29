〔港报财经评论〕大玩经济估底游戏--信报8月29日

大玩经济估底游戏 /习广思

市场在等待之中感到忐忑不安,8月31日先等贝南奇的QE3讯号,即使落空了,也不怕,还有9月6月欧央行对买债计划的详情,即使也落空了,依然不怕,因为一个月后,央行又会继续有议息日子,市场又有新的憧憬.说穿了,央行是拖慢来做,而市场认定央行必定会救亡,对放水死心不息.然而,随着市场对本周出现QE3讯号的期望下降,投资者亦要有心理准备,9月初欧央行也会一拖再拖,央行执行理事会成员Asmusse再三强调买债条件,包括求救国先要提出正式请求,央行只会买国债,但实际上,买债计划仍在制定当中.换言之,欧洲政客未谈好.

大部分中资股惊多过喜,大型国有金融股看似四平八稳,但投资者对内银一盘账目充满疑问,国寿(2628.HK)股价急挫更反映投资者”博唔过”心态;相对而言,”本地姜”业绩惊吓程度较低,偶有惊喜像嘉华(0173.HK)纯利急升,增加派息,股价急升9.9%.中央迟迟未出手?另一种解读来自政治.巴克莱经济师黄益平指出,中共领导层换届时刻,对经济也带来下行风险,值得留意的是,胡温发出的讯息非常明显,中央有必要支持经济增长(这亦反映”中央必救”的一种思维),但国务院副总理李克强持续传递的讯息却是,要通过结构改革实现经济稳长.

新领导主张市场改革.市场狐疑的两件事,除了中央为何迟迟不出手外,其实是摸不透中央的态度,这本来是一个维稳时期,而且早在上半年已定调”减速”,但同时却大胆地试验进行金融改革,包括人民币汇率波幅区间扩大、银行利率市场化,内银过往可以毫无顾虑地”听口令”放水,但如今则多了犹豫更为审慎.这两项因素,贷款和热钱,是昔日中国经济狂热的重要动力,但禾其投资合伙人薛澜认为,过去十几年,中国贷款需求兴旺、热钱横流的环境,现时变得低迷甚至逆转,许多人都始料不级;尽管政策仍趋向宽松,但经济何处是底,依然会困扰投资者.正如A股低迷的境况,中国以至全球经济的境况,其实仍是一个估底游戏.(B02)

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美汇反弹昙花一现 /苏子

美汇指数自上周三跌破当时十分重要的100天SMA的81.63关键支持后,连日来仅低见81.22水平,始终未能以单边市形式继续下破今年6月18日的81.16低位,并考验200天SMA的支持力.然而,美汇指数在触及上述低位后的反弹高位,却一直受制于100天SMA,即使昨天亚洲市场美汇指数曾略为升破100天SMA,且一度高见81.82水平,可惜此升势只属昙花一现.

如昨晚美汇指数未见继续往下寻底,反而略为回升至100天SMA附近收市,则日线图便将呈现十字星待变形态,而这有利美汇指数今天继续造好,并上破昨天亚洲市的81.82高位.如今天美汇指数在突破昨天亚洲市的高位后,可以进一步上升并企稳在10天SMA以上波动及收市,则对美元的短期走势将是一个较为明显的重要讯号.如美元止跌回升,对欧罗兑美元将无可避免构成一定程度的沽售压力.昨天亚洲市欧罗兑美元在美元一度转强下,曾略为跌破10天SMA支持,最低曾见1.2463水平.不过,欧罗兑美元在此低位获得支持后便很快止跌回稳,返回1.2480即市阻力关口以上波动.

到昨天伦敦开市后,欧罗兑美元更进一步升破当时小时图的50小时SMA的1.2510的重要即市阻力位(留意此阻力位同时亦是上周五的收市价),汇价在破位后迅即触发不少即市止蚀买盘入市,使汇价得以升至昨晚美国开市前夕的1.2560高位;由于此高位十分接近上周五所造的1.2568高位,且看看昨晚欧罗兑美元能否承接昨天伦敦开市后的上升势头,进一步突破上周五的高位了.仍未到买入澳元时机.昨天欧罗兑美元的走势虽然出现先跌后升的情况,但欧罗兑澳元却未在欧罗兑美元下跌时,掉头重挫并下破1.20心理关口,低位仅见1.2024水平便再现强势.昨天欧洲市欧罗兑美元再次走高后,成功令近日表现强势的欧罗兑澳元向上突破上周五的1.2071高位,汇价暂时最高曾见1.2098水平.

短线而言,欧罗兑澳元要回落至1.20关口以下波动及收市,则澳元汇价才有望扭转近期的大弱势;而在欧罗兑澳元处于强势下,澳元兑美元的表现也不会好得到哪里去,稍后跌破200天SMA的1.0305支持的机会不容抹煞.(B08)