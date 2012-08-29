〔港报财经评论〕西国危局远未解决--香港经济日报8月29日

西国危局远未解决 /林瑞芬

希腊问题料过关.据最新公布显示,西班牙银行业民间部门存款于7月急挫近5%,但希腊就回升2%,可见目前欧债焦点是要关注如何解困西班牙多些.法德领袖虽推说要待下月评估报告出台才定夺,但从最近希腊蛛丝马迹启示,正在配合,要人家再借钱都要自己振作,如表示计划成立”经济特区”,将为投资者提供税务优惠及行政便利,以协助该国经济走出衰退,都算有少少新意.希腊问题于9月或可暂时过关.

西国失控有可能.相反,欧央行的买债计划威力多少,将对西班牙债务危机起关键指导作用.欧债疑虑暂抑,欧元的反弹仍在短线上升通道发展,守1.24反映气氛未改.从西国刚拍3个月及6个月国债结果显示,得标收益率下降,举债成本已较7月时有所纾缓,欧央行总裁的出言对其确有暂时性帮助,但远未解决问题.西班牙银行业烧伤之余,全国经济亦因紧缩政策而出现恶性循环,据官方数据显示,第二季GDP终值较上年同期萎缩1.3%,逊于预期的萎缩1.0%,也逊于第一季修正后的萎缩0.6%.该国仍存全国性救援可能,此间举债成本若未能回复合理水平,将令形势存在失控可能,须审慎观察着其事态发展.

各大国央行似乎用尽了传统刺激经济措施,要刺激殭屍般的经济,靠的是智囊能否寻求到非传统刺激措施.据日本央行副总裁讲,各大央行仍有此空间出招,只是他没有具体地表示如何实践.所以望全球央行年度会议下,各央行长聚首一堂,谋得对策提供方向.联储局应对危机较为灵活,会否忽有奇招,就要听主席伯南克周五有否提示,只提购买更多债券或延长低息承诺,就未必满足到市场人士的救市预期.

恒指19,700宜稳守.按美、欧决策日程,要下月两国议息会才可望打破闷市缺口的话,窄幅上落势恐怕捱到9月中,成交得个300、400亿港元,给升穿阻力或跌穿支持又如何,是相关牛熊证或衍生工具的相关盘推动作怪.技术上,恒指仍以近20,000为中轴看,穿越20,000向上窄幅上落区约在20,000-20,300,跌穿20,000下移上落区重心,19,700至20,000现正争持中,约19,700最好不作试穿及低收,因过去十多个交易日一路托稳.(003)

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建行下半年盈利续放缓 /余少文

国企指数三连跌,继续在9500点水平争持,主要是H股业绩未见惊喜,即使目前上半年最赚钱的建设银行(0939.HK),净息差出乎意料上升,但在竞争因素下,净息差下半年料回落,盈利会继续放缓.过去已指出,内银股是国指能否向上突破关键,尤其国指已跌穿各平均线,短期如未能重上9,800点,有机会下试9,100点至9,200点支持位.只是四大内银股中,中国银行(3988.HK)和建行已公布中期业绩,只能符合预期,故工商银行(1398.HK)和农业银行(1288.HK)也不存太大憧憬,尤其10月是三季度业绩披露期,不排除9月至10月又会是闷局,股民会转为观望三季度业绩,因为内银股业绩会较全面反映内地两度减息的影响.

至于建行上半年盈利增长14%至1,063亿元人民币,是目前已公布业绩中资股最赚钱的上市公司,每股盈利0.43元,但笔者诧异是其上半年净息差2.71%,较首季2.65%,高出0.06个百分点,反映第二季净息差显着上升,是已公布业绩内银股中唯一在第二季环比录得净息差上升的银行,下半年能否保持净息差,会影响下半年盈利表现.

下半年净息差料回落至2.6%.内银股下半年盈利一向低于上半年,彭博预测建行下半年盈利约713亿元人民币.而建行行长张建国亦解释上半年减少在央行存放资产的规模,及控制资金成本,才令净息差上升,并希望净息差在未来数月维持在现水平,即使回落至2.6%水平,亦是一个令人满意及不错的范围.尽管利率市场化进度会影响建行以及其他内银股业绩,但相信人民银行在6月开展利率市场化后,会观察一段时间才会继续下去,以及会采循序渐进方式进行.中国银行业竞争激烈,并不相信建行下半年净息差可以保持上半年水平,难怪管理层指跌至2.6%也令人满意,或暗示下半年净息差有机会见2.6%,对盈利影响颇大.另外,中国人寿(2628.HK)公布上半年业绩,盈利跌26%至96亿元人民币,符合市场预期,每股盈利0.34元人民币,每股内含价值约11.83元人民币,只是A股第三季持续下跌,相信会影响国寿下半年投资回报.(008)