〔港报社评〕资本低产出陷阱,中企受严峻考验--信报8月29日

国家统计局公布,1-7月全国规模以上工业企业实现利润,同比下降2.7%,较1-6月2.2%降幅进一步扩大.照目前整体投资状况观察,基于中国的资本回报已从高位回落,高利润时代难再,企业的盈利能力,在当前内外需求疲弱下饱受考验.企业利润率下降,不排除当中有生产要素价格上升的成分.但是,多项数据显示,制造业产能过剩,加上当前经济持续下行,内外需求疲弱,是加速企业利润率下降的元凶.

从制造业投资增长率看,2009年比率为26.8%;2010年为27%,去年则为31.8%.明显看到,过去3年大规模的投资,到目前进入了产能密集释放的阶段.基于当前欧美经济低迷,一方面,过剩产能无法通过出口加以消化,而国内需求亦不足以作出支撑,目前不少企业还在去库存过程,盈利受压,相信短期不易改变.

再从整体投资大局衡量,过去强劲的投资率,无疑是刺激增长的巨大引擎.可惜,投资产出率却呈现持续衰减之势.研究数据显示,中国的增量资本产出率从上世纪90年代中迄今,比率从3急遽上升至5以上,而国际平均水平一般为2.换言之,过去十多年,资本回报率已持续下跌,此举不仅反映企业的盈利能力持续受到制约,而且投资效率如今亦已较不少国家为低.

面对企业利润持续下滑,依靠央行不断放松银根、压低资金使用价格,甚至再扩大投资,显然未能对症下药,即使治一时之痛,却增加日后结构调整的难度.治本方针,更多在于通过政策激励企业创新和改善生产率,并扭转企业决策层一味利用保留盈利扩大资产总值的倾向;深化投资体制改革,淘汰低效产能,促进行业结构调整和产业升级,加强竞争力.

据中国银监会日前公布的数据,今年上半年银行业不良贷款环比增加近190亿元人民币,连续3季上升,拨备覆盖率亦创历史新高,为投资露出泡沫敲响警号;而资本低产出的陷阱,也使企业的投资决策不断受到严峻考验.(A02)