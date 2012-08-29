〔港报社评〕扩自由行惹反弹,莫因噎废食--经济日报8月29日

面对民间对扩大自由行的反弹,特首梁振英昨指会控制入境人数,以纾市民对社会超负荷的忧心.开门迎客是香港长久以来成功关键,港府有责做好各种配套,减低自由行对民生的负面影响,免将好事办坏,错失发展空间.

平情而论,2003年后落实自由行,确拉动香港跳出金融风暴与沙氏阴霾,并创造大量旅游业相关职位,尤其对助中下层市民就业贡献极大.且在目前环球经济不景下,香港经济展现韧性,部分亦因中国客赴港人数仍呈高增长,为支撑香港经济提供助力.

然而,自由行所带来的文化冲突、抢购民生用品、抢高商舖租金与物价等,着实影响港人生活.正因香港的承受力已现超负荷苗头,市民对再大扩自由行难免反弹,甚至要求叫停.惟此实是因噎废食,香港要面对的问题,不是要不要扩大自由行,而是怎减轻冲击.

个中关键,就是要做好硬件配套.近年香港缺乏新的旅游基建,仅有的邮轮码头亦一拖再拖.香港有需要在交通、酒店、景点、购物区等规划急起直追,既扩容也分流,在增加吸引力与接待能力的同时,亦减少对市民影响.港府有责任做好监察角色,关注自由行再扩大对香港各方面的影响,与中央和地方政府做好协调工作,控制赴港人流;也要做好香港内部的交通、出入境等资源调配,缓减冲击.

前任政府显然未做好上述工作,新政府就更不可再落后形势.香港要有更大发展空间,与中国加强交往势所难免,港府必须担起领导角色,凝聚市民共识,做好旅游业以助香港发展,而非削足就履,关门赶客.(A09)